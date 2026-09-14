Ni la fiscal ni sus abogadas preguntaron a «Laura» por los tocamientos y el «retorcimiento de los pezones» que sí relató a ‘elDiario.es’

El vídeo de la declaración de «Laura» ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso OKDIARIO, permite reconstruir con precisión qué se le preguntó y qué no durante su comparecencia en las diligencias abiertas contra Julio Iglesias. En ningún momento, ni la teniente fiscal Marta Durántez ni sus propias abogadas, Clara Serra y Gema Fernández, le formularon una pregunta directa sobre el episodio de los tocamientos y el «retorcimiento de los pezones» que ella misma contó a elDiario.es.

Durante la primera parte del interrogatorio, la fiscal centra sus preguntas en aspectos cronológicos y laborales: fecha de contratación, funciones, régimen de trabajo, nacionalidad, lugar de residencia y si llegó a viajar a España. También le pregunta por qué interrumpió su relación laboral con Julio Iglesias durante unos meses, a lo que «Laura» responde detallando amenazas y el episodio de los 1.500 dólares en efectivo entregados «a escondidas». En ningún momento la fiscal le pregunta: «¿Sufrió usted tocamientos o algún tipo de agresión sexual por parte del denunciado?».

Lo que preguntaron sus propias abogadas

Cuando la fiscal cede la palabra a las letradas de la testigo, se esperaba que fueran ellas quienes llevaran el interrogatorio hacia la acusación por «delito contra la libertad sexual». No ocurre así. La primera pregunta de Gema Fernández es: «¿Nos puede contar un poco sobre lo que pudiste presenciar o escuchar o conocer de lo que le estaba sucediendo a Rebeca en la casa?».

La segunda, formulada también por su abogada, pregunta si tuvo conocimiento de que «una situación parecida» ocurriera «a otras de tus compañeras» y si alguna de ellas llegó a viajar a España. Dos preguntas, ambas dirigidas a que «Laura» hablara de terceras personas —»Rebeca» y una tercera empleada mencionada como «Flor»—, ninguna dirigida a que relatara su propia experiencia.

El supuesto episodio de los pezones que «Laura» relató a elDiario.es fue uno de los pasajes más citados por su crudeza y especificidad. «Me los aprieta durísimo […] Y le digo: ‘Me duele’. Porque no es solamente que te toque, es que te lastima, ¿me entiendes? Me dice: ‘Es que tienes los pezones grandes’, y sigue como si nada», relató entonces. El mismo reportaje recoge que Julio Iglesias «la manoseó y besó sin su consentimiento» y que la presionó para un trío el último día que trabajó para él.