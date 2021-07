El testaferro de José Luis Moreno detenido en la Operación Titella asegura en su entrevista con OKDIARIO que el ventrílocuo reconvertido en todopoderoso productor de televisión oculta su dinero en Irlanda. Una fortuna que la Policía, asegura este personaje de la trama que ahora ha saltado por los aires, no ha sido aún capaz de descubrir.

“Tengo constancia de que José Luis Moreno oculta dinero en el extranjero”, comienza a narrar Iván -nombre supuesto del testaferro detenido- , que también está siendo investigado junto al ventrílocuo por los delitos de estafa, blanqueo de capitales, fraude fiscal y organización criminal, entre otros. “La Policía aún no ha encontrado el dinero porque lo tiene en Irlanda”, explica a este diario.

Irlanda es un país que, si bien en la teoría no está considerado como un paraíso fiscal, en la práctica sí que lo es al ser un territorio que cuenta con unos tipos impositivos ínfimos. De hecho, numerosos despachos de abogados venden servicios de constitución de sociedades en este país, al que califican casi como un territorio offshore dentro de la Unión Europea.

La versión de Iván coincide, en parte, con la primicia que publicó OKDIARIO hace varios días sobre una sociedad de capital que Moreno constituyó en Londres en plena pandemia. La tesis de los investigadores es que el productor audiovisual pretendía usar esta sociedad londinense para defraudar y no para realizar ninguna actividad profesional derivada de la producción audiovisual. En el momento en que el ventrílocuo abrió esta compañía inglesa sus movimientos ya estaban siendo controlados por la Policía.

Este periódico ha tenido acceso a la documentación que Moreno depositó ante el Registro Mercantil de Londres el 9 de marzo de 2020, momento en que constituyó la sociedad You More TV LTD. El ventrílocuo figura en esta documentación como el “director de la compañía”, clasificada como “privada” y “personal”. En las actas también figuran otros datos de interés, como su fecha de nacimiento, en abril de 1947, o su nacionalidad española. Esta mercantil tenía como objetivo, presuntamente, simular una actividad inexistente para justificar ingresos millonarios.

Entre los planes de Moreno estaba centralizar las ganancias en un banco en Malta, paraíso fiscal usado por defraudadores y delincuentes dedicados al narcotráfico y al crimen organizado. En esta red colaboraban un notario, varios abogados y empleados de banca, a día de hoy todos ellos detenidos. El fruto del delito que era blanqueado por todos los investigados, tenía como destinos Suiza, Panamá y Maldivas, entre otros países. Hoy este periódico revela que entre esos países también estaba Reino Unido.

En la actualidad, la empresa londinense del ventrílocuo está domiciliada en el Temple Avenue, un afamado centro de negocios ubicado frente al río Támesis, en el centro de la ciudad, a muy pocos kilómetros de la City, el distrito financiero. Se trata de unas oficinas que, por una cuota mensual, ofrecen despachos y servicios de recogida de correo postal, entre otros. La sociedad londinense de Moreno cuenta con 1.000 acciones ordinarias con un valor nominal de una libra esterlina (al cambio, 1,17 euros).