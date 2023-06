Un post it pegado a una factura de hotel con las palabras «Reunión Drones Correa ZEC» se ha convertido en una de las principales pruebas de cargo contra el ex diputado socialista, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, según ha podido saber OKDIARIO. El post it, se sospecha que manuscrito por el propio Fuentes, se encontró durante el registro de su empresa Asesoría Tetir en Puerto del Rosario (Fuerteventura) y estaba pegado a una factura del Hotel Vincci Palace de Valencia, de fecha 17 de octubre de 2021, mientras Fuentes era diputado socialista en el Congreso. La factura recoge un importe de 310,58 euros.

Por eso, la juez ordenó hacer la prueba caligráfica de este pasado jueves para tratar de acreditar la intermediación de Tito Berni en su condición de cargo político en toda la trama y demostrar que intervino en la negociación para que Asesoramiento y Servicio de Drones S.L. se instalase en Canarias y se beneficiase de contratos públicos y de la Zona Especial Canaria (ZEC), cuyas empresas se benefician de una tributación más favorable que si están en la península. Actualmente, la empresa de drones se ubica en Valencia.

Todo arranca el 7 de mayo de 2021 cuando Antonio Navarro Tacoronte, alias El Mediador, envió un mensaje a José Suárez Esteve, el propietario de la empresa de drones, con el anagrama «Gobierno Canarias & A. Navarro, haciendo alarde de sus influencias institucionales, adjuntando un documento en el que como responsable de la empresa AS Drones Canarias mediaba entre la misma y distintos organismos públicos para la implantación de aeronaves no tripuladas (drones) destacando cómo en el mismo documento hace constar el anagrama del Gobierno de Canarias», según consta en el sumario del Caso Mediador. La pretensión de Navarro era ser nombrado representante de la empresa de drones para Canarias. Algo que lograría finalmente. La novedad es que hasta ahora no se había podido probar la intervención del ex diputado Fuentes Curbelo en esta supuesta intermediación en el negocio de los drones del empresario valenciano Suárez Esteve. Un negocio que acabó llegando hasta África de la mano del general de la Guardia Civil Espinosa, otro de los imputados en la causa. Juan Bernardo Fuentes Curbelo dijo ante la juez cuando fue detenido el 22 de febrero de 2023 que su Asesoría se limitaba a prestar servicio a quien lo contrataba, pero que él a título particular sólo intervenía para explicar si era necesario los requisitos para acceder a la citada ZEC si alguien se lo pedía.

Por eso, no se entiende cómo esta anotación de, supuestamente, puño y letra de Tito Berni está unida a una factura de un hotel en Valencia, lugar donde se ubica la empresa Asesoramiento de Drones de Suárez Esteve. Pero de cualquier manera, si Fuentes no trabajaba para la trama ¿qué hace este post it en su asesoría? ¿Y por qué tiene una factura de un hotel en Valencia?

Si la pericial caligráfica realizada ayer por Fuentes Curbelo demostrase que el post it le pertenece es evidente que el ex diputado estaría relacionado con esta reunión en un hotel de Valencia el 17 de octubre de 2021, aunque entre las numerosas fotografías que constan en el sumario no hay ninguna que lo sitúe en Valencia. Hay que recordar que durante la comisión de estos hechos Fuentes Curbelo era diputado nacional, ya que lo fue desde el 4 de febrero de 2020 al 14 de febrero de 2023, siete días antes de que fuera detenido.

Taishet

La juez también realizó el jueves una pericial caligráfica a Taishet Fuentes, sobrino de Tito Berni y ex director general de Ganadería. En este caso, sobre las páginas 4, 14, 19 y 41 de la libreta de tapas duras con la leyenda en su portada de «Canarias en el horizonte. Gobierno de Canarias» intervenida en casa de Taishet Fuentes tras su detención.

En el caso de Taishet Fuentes será más fácil comprobar este cuerpo de letra porque el ex director general de Ganadería llevaba un registro de numerosas anotaciones de su puño y letra de las visitas que recibía, lo que hablaban y lo que pensaba él que podía solucionarse. Esas pruebas se encontraron en varias agendas que la Policía intervino durante el registro en su domicilio.

Por eso este jueves acudían por separado a los juzgados de Tenerife el ex diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, y su sobrino Taishet Fuentes Gutiérrez, ex director general de Ganadería de Canarias. Ambos están imputados en la causa de corrupción de los socialistas canarios por el supuesto cobro de mordidas a empresarios a cambio de influir favorablemente en expedientes sancionadores o posibles subvenciones del Gobierno canario. Ambos realizaron la prueba caligráfica delante de un agente de Policía Científica de Policía Nacional.

La única declaración judicial que han prestado hasta ahora el ex diputado socialista y su sobrino tuvo lugar el 22 de febrero de 2023, al día siguiente de ser detenidos por orden de la juez instructora, tras haber dimitido el primero como diputado y el segundo como director general de Ganadería y, por tanto, perder la condición de aforados.

Sin embargo, este jueves ambos se negaron a ser interrogado de nuevo por la juez, pero sí se prestaron a que les tomasen un cuerpo de escritura, en el que el investigado escribe de su puño y letra un texto cualquiera. Luego ese texto será enviado por el juzgado a un perito calígrafo judicial junto con el documento. En el caso de Tito Berni se cotejará con el post it y en el de Taishet con su agenda. Pero la juez se quedó sin poder preguntar a Tito Berni por el apellido «Correa», un nuevo personaje cuya existencia en la trama se desconocía hasta ahora.

La única vez que se han visto cara a cara la juez interrogó duramente a Fuentes Curbelo para saber por qué una empresa de drones había patrocinado a su Asociación Deportiva Vega Tetir y ni tan siquiera había recibido publicidad a cambio. Tito Berni aludió siempre al carácter altruista de las «empresas colaboradoras» para justificar los ingresos de 5.000 euros que recibía la asociación y que no se preguntaba sobre el origen del dinero.

Sin embargo, las hijas de José Suárez Esteve, alias José Drones, que son administradora y gerente de la empresa, respectivamente, aseguraron a la juez el pasado miércoles que El Mediador les había estafado la cantidad de 47.000 euros. Ese dinero lo habrían entregado, según ellas, para montar una empresa en Canarias y acceder a los beneficios de la llamada zona ZEC, una versión que coincide con el post it encontrado en la asesoría de Fuentes Curbelo.

El modus operandi de la trama consistiría en que los empresarios depositaban 5.000 euros en la Asociación Deportiva Tetir de Tito Berni a modo de donación en apoyo del deporte infantil en las islas. De esa manera, el dinero quedaría blanqueado. A cambio, los empresarios obtendrían prebendas como contratos públicos, subvenciones o condonación de deudas con el Gobierno canario.