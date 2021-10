La Unión Europea ha dicho basta y el año que viene enviará una misión a Baleares para investigar in situ la explotación sexual de menores de edad. Ocurrirá en 2022, y llega tarde, pero al menos llega, y lo hace gracias a la denuncia de un ciudadano que se dirigió a la Comisión de Peticiones de la Unión Europea. Lo hizo cansado de ver lo que estaba sucediendo con los menores tutelados en Baleares y ante lo que el Gobierno presidido por Francina Armengol ni intervenía ni se oponía firmemente a que el asunto fuera investigado. Ahora en Europa han decidido investigar, no sin la oposición de los grupos parlamentarios en los que están PSOE y Podemos. OKDIARIO tiene una copia de la denuncia que lo activó todo y lo que relata hace más incomprensible aún esta oposición de algunos a investigarlo.

El escrito recuerda que en diciembre 2019 una menor de 13 años tutelada por el Gobierno balear denunció ante la Policía haber sido víctima de abusos sexuales. Pese a que la denuncia estaba incluso respaldada por los testimonios de trabajadores de los centros de tutela que venían advirtiendo de este tipo de comportamientos, hoy, casi dos años después, nadie en Baleares ha investigado nada, y por nadie nos referimos a ninguna institución con responsabilidad de gobierno o sobre los menores de edad.

Especialmente llamativo para este ciudadano fue el comportamiento en el caso del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, el IMAS, quien, pese a ser conocedor de la denuncia y de los testimonios de los trabajadores, no hizo absolutamente nada. Bueno sí, la Conselleria de Asuntos Sociales reconoció en sede parlamentaria que “era conocedora de la existencia de menores tutelados que estaban siendo prostituidos”. Tal cual lo refleja la denuncia, que textualmente, a fecha de su redacción, lamenta que “Once meses después de la denuncia ante la policía por abusos sexuales de la menor de 13 años, el Gobierno balear no ha hecho nada para resolverlo, y lo más dramático es que nuevos casos de abuso sexual y prostitución de menores tutelados han emergido, siendo el silencio de los responsables políticos del gobierno balear todavía más atronador”.

16 menores explotados sexualmente

Pero según el escrito que ha activado la investigación a nivel europeo, “transcurridos 20 días desde la denuncia de la menor ante la policía, fuentes del IMAS aseguraron tener constancia de 16 casos de explotación sexual infantil entre los menores de dicho organismo, afirmando que se trataba de 15 niñas y de un niño”. Este parecería haber sido buen momento para activar una investigación, pero como eso no sucedió, fueron los partidos políticos en la oposición de Baleares los que movieron ficha denunciando ante la Fiscalía. De aquella denuncia poco más se supo, pero es que los mismos partidos de la oposición pidieron que en el ámbito político se investigaran los hechos a través de una comisión parlamentaria. Nada. Los partidos en el poder se negaron a investigar qué sucedía para que se acumularan denuncias de prostitución y tráfico de drogas protagonizadas por menores tuteladas por el Gobierno balear.

El 27 de febrero de 2020, dos meses después de la denuncia de aquella niña de 13 años presuntamente abusada, el Consejo Insular de Mallorca aprobó crear una comisión de expertos para estudiar el problema. Siete meses después presentaron sus conclusiones. Ni una línea se dedicó a los abusos sufridos por 16 menores y reconocidos por una consellera en el Parlamento balear. Pero, por si no fuera suficiente, la denuncia rememora cómo el 30 de septiembre de ese mismo año “Javier de Juan (director del IMAS) admitió que se habían producido nuevos casos desde marzo”.

Ahora la Comisión de Peticiones de la UE entrará de lleno en la investigación de estos hechos gracias a una denuncia que recuerda que “el 24 de enero de 2019, la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción a España por no implementar adecuadamente la Directiva 2011/92/UE relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil. La Comisión emplazó a España por no aplicar las normas de la UE contra el abuso y la explotación sexual de menores y la pornografía infantil. Veintidós meses después, el proceso de infracción abierto por la Comisión Europea contra España aún no ha sido resuelto, y las violaciones de los derechos fundamentales por abusos sexuales y explotación sexual de menores en España no sólo no han cesado, sino que han aumentado”.

Además, el escrito manda un mensaje a la UE: El IMAS, responsable directo del bienestar de los menores tutelados, ha recibido más de 700.000 euros de fondos europeos, lo que convierte a la Unión Europea en responsable directo a la hora de determinar qué se ha hecho, o qué no se ha hecho con ese dinero. Al menos ahora Europa irá personalmente a Baleares a averiguar qué hay detrás de tantas denuncias de abusos por parte de menores tutelados.