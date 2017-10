López Madrid se lava las manos y tira hacia arriba en el pago de la comisión de 1,4 millones a González

El empresario, Javier López Madrid, aseguró el pasado 21 de abril al entonces juez instructor del ‘caso Lezo‘, Eloy Velasco, que “sólo 3 o 4 personas” podían firmar la transferencia de 1,4 millones destinados a Ignacio González por la concesión de las obras del tren a Navalcarnero (Madrid) en el año 2007.

OKDIARIO publica en exclusiva la comparecencia de López Madrid ante el juez y los representantes de la Fiscalía Anticorrupción, que se extendió durante casi una hora. Al término, el juez decretaba su ingreso en prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros. Días después, aportaba dicha cantidad y eludía la cárcel.

Durante el interrogatorio, el juez Velasco pregunta al yerno de Juan Miguel Villar Mir si él mismo o alguien de su grupo empresarial “acordó con algún responsable de la Comunidad de Madrid que el concurso de adjudicación del tren se manipularía” en beneficio de la constructora. López Madrid contestaba: “Yo desde luego no, y estoy convencido que desde el grupo no. Pero insisto, yo no tengo responsabilidad directiva alguna, yo no tengo poder”.

A continuación, el juez le repreguntaba qué altos cargos estaban al tanto de la adjudicación de este tren. El empresario respondía: “Entiendo que estaría Rafael Martín de Nicolás, estaría también el otro director de construcción y el presidente Juan Miguel Villar Mir y los técnicos“. “Me interesaba eso, más arriba”, replicaba irónico y satisfecho el magistrado.

El interrogatorio prosigue y un nervioso López Madrid niega estar relacionado con la supuesta comisión de 1,4 millones al expresidente de la Comunidad de Madrid.

Los investigadores han acreditado que se hizo una transferencia por esta cantidad desde la filial de la constructora en México al banco Anglo Irish Bank en Suiza y que terminó en la sociedad Lauryn Group del empresario de la ‘jet set’, Adrián de la Joya. La UCO interceptó una llamada telefónica a González en la que éste señala a López Madrid como responsable de dicha transferencia.

El propio Adrián de la Joya aseguró al juez haber recibido ese dinero tras una llamada del propio López Madrid. Al enterarse que el destino del dinero era pagar una comisión al expresidente de la Comunidad, según la versión de este empresario, se queda con el dinero como pago de una operación que tenía pendiente, negándose a pagar comisiones a “políticos o funcionarios”.

Posteriormente, los representantes de Anticorrupción interrogan a López Madrid y éste indica que el responsable de la transferencia de 1,4 millones sería “el firmante de la operación”.

Es entonces cuando el fiscal acorrala López Madrid al que recrimina que el responsable no sería el trabajador firmante, sino el que lo ordenó. López Madrid afirma entonces: “1,4 millones y desde México… Hay muy pocas personas que pueden firmar, poquísimas personas, de 25.000 (personas) nada. Si llegan a tres o cuatro, o a seis o siete”.

Según López Madrid, las obras del tren a Navalcarnero provocaron “unas pérdidas históricas” a su compañía y obligaron a realizar una ampliación de capital. El empresario negaba “tener cuentas en paraísos fiscales”.

Por su parte, Villar Mir también está investigado en el ‘caso Lezo’ y declaraba ante el nuevo juez instructor, Manuel García Castellón, el pasado 12 de septiembre en la Audiencia Nacional.

Durante su comparecencia de dos horas, el empresario negó saber los detalles sobre la adjudicación del tren a Navalcarnero porque como presidente del grupo, “no estaba al tanto de todas las obras públicas a las que se presentaba la constructora”. Tras oír su declaración, los fiscales del caso no solicitaron ninguna medida cautelar.

El espionaje a González en Colombia

En la comparecencia de Javier López Madrid del pasado 21 de abril, el empresario era preguntado sobre la vinculación entre la comisión de 1,4 millones a González y el espionaje al exdirigente popular en Colombia en el año 2008.

López Madrid recordaba al juez y a los fiscales de Lezo las palabras del expresidente madrileño sobre este asunto: “Ignacio González durante varias veces me dijo que mi suegro le había espiado y que yo le dije que no. Y que luego me habló de otras cosas que yo nunca entendía”.

En el año 2013, Villar Mir llegó incluso a declarar ante el Juzgado de Instrucción nº 43 de Madrid que instruía el caso del espionaje a González en Colombia. El empresario negó en su declaración haber encargado los seguimientos del exdirigente del PP en su viaje a Colombia.