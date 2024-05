La pelea que no esperabas: Andy y Lucas contra Eminem por culpa de una fan mentirosa

Andy y Lucas están de plena actualidad porque han anunciado que van a retirarse de la música durante una temporada indefinida. Ninguno de los dos descarta volver a los escenarios de forma puntual, pero de momento estarán un tiempo sin contactar con su querido público y han decidido despedirse por todo lo alto organizando una gira inolvidable. Los nuevos espectáculos del famoso dúo musical empezarán en Madrid y recorrerán diversas zonas de España para que todo el mundo esté contento. Para ellos es fundamental que sus fans se sientan satisfechos, de hecho ese es el motivo por el que Lucas se enfrentó a Eminem hace unos años.

Los artistas han dado una entrevista en ‘La Resistencia’ y David Broncano, presentador del programa, ha descubierto un secreto que no ha dejado indiferente a nadie. Lucas ha desvelado que tuvo una discusión con Eminem que casi termina en tragedia, tanto es así que acabaron interviniendo las autoridades. Todo sucedió en un hotel. «Estábamos tomando un peloti en el hall y vimos a una chavala en silla de ruedas llorando. Trataba de llamar la atención de Eminem, pero él no respondía, así que le dije ‘you stupid’ y él notas contestó ‘you are a motherfucker’. Así empezó», ha relatado el cantante.

Lucas no entendía que Eminem hiciera caso omiso a su admiradora, sobre todo teniendo en cuenta que estas se encontraba en silla de ruedas y que tenía problemas para desplazarse hasta él. «Entró un Mosso d’Esquadra y nos separaron. Yo por defender a la chavala», relata. Según su versión de los hechos, el rapero le intentó agredir, aunque eso no es lo más sorprendente. Cuando se quiso dar cuenta, se giró y vio que ha chica había salido corriendo. No tenía ninguna minusvalía. Solo estaba fingiendo para dar pena e intentar tener un encuentro con su ídolo. «Cuando me di la vuelta y me veo la silla de rueda vacía, se había ido corriendo la chavala».

Así ha sido su paso por ‘La Resistencia’

Andy y Lucas sorprendió a todos al anunciar su retirada de los escenarios. El dúo dio la noticia en ‘El Hormiguero’, asegurando que Lucas tenía un problema de salud y que necesitaba descansar. Recientemente han participado en ‘La Resistencia’ par dar más información. Lucas asegura: «Por desgracia es cierto, nos retiramos. A descansar y a recuperar un poquito la salud y ya veremos después qué es lo que pasa». Este anuncio marca el final de una exitosa trayectoria musical que ha dejado huella en la industria española.

Antes de dar este paso, Andy y Lucas están realizando una gira por España y tienen planes de recorrer toda Europa para despedirse de sus seguidores internacionales sobre los escenarios. Durante su colaboración con ‘La Resistencia’, los artistas también compartieron una interesante anécdota ocurrida en Barcelona que involucra a una figura del rap mundial: Eminem. como ya hemos explicado, un Mosso d’Esquadra tuvo que intervenir.

Dejaron a un lado esta sorprendente pelea, Andy y Lucas han protagonizado un momento muy divertido. «Hemos hecho una canción para ‘La Resistencia’ y la vamos a cantar sin guitarra y sin nada. (…) Te doy la letra para que la guardes de recuerdo, para que la enmarques», le decía Lucas a David Broncano, el presentador. «¿Esto es real?», se preguntaba Broncano, mostrándose muy incrédulo. «Claro que es real, si la hemos registrado y todo», respondió el artista. Después desveló la letra de este tema: «Resistencia somos y seremos. Que Andy y Lucas nos han hecho una canción, chaval. Son los mejores».

¿Qué problema de salud tiene Lucas?

Tal y como hemos explicado Lucas dice adiós a la música debido a un problema de salud, pero ¿qué le pasa exactamente? Tal y como él mismo ha contado, padece una cardiopatía.

Es una enfermedad que afecta al corazón y es causada por la arterosclerosis de las arterias coronarias. Las arterias coronarias son responsables de suministrar sangre al músculo cardíaco (miocardio). La arterosclerosis es un proceso en el cual las arterias se estrechan debido al depósito de placas de grasa y otros materiales en sus paredes, lo que limita el flujo sanguíneo hacia el corazón.

«Hace como un año empecé a sufrir mareos, tenía la tensión muy alta. Esto me derivó al cardiólogo y me dijo que tenía problemas en una válvula. Me dijo que tenía que parar», explicó en ‘El Hormiguero’. Después de consultar la opinión de diversos médicos, el artista considera que lo más acertado es descansar. «Lo mejor es bajar un poco el ritmo y hacer una gira de despedida para nuestro público».

Lucas lleva mucho tiempo trabajando encima de los escenarios y es plenamente consciente de que no todo el mundo apoya a sus palabras, por eso ha presentado «todos los informes». «Para que no digan que este se está aprovechando de la situación para esta gira. Sería de muy insensato y de muy mala persona, de insolidario con la gente que sufre también una cardiopatía», ha declarado al respecto. El tratamiento de una cardiopatía puede incluir cambios en el estilo de vida y eso es precisamente lo que ha hecho el artista.