Descubre el método infalible de la abuela para eliminar de una vez por todas esas repugnantes manchas de sudor en tu ropa

¿Alguna vez te has puesto una camiseta blanca y después de unas horas has descubierto que aparecen unas manchas amarillentas bajo las axilas? ¿O que al guardar una prenda en el armario y rescatarla tiempo después, está llena de marcas de sudor? Estas manchas son muy difíciles de eliminar con detergentes convencionales y pueden estropear tu ropa favorita. Sin embargo, no hay motivo para alarmarse, porque existe un truco de la abuela que elimina esas desagradables manchas de sudor de la ropa de manera muy económica.

Truco de la abuela que acaba con las manchas de sudor

Si deseas acabar con las manchas de sudor en la ropa, puedes aplicar este remedio que muchas abuelas llevan años utilizando. El truco consiste en preparar una mezcla de agua oxigenada rebajada al 50% con agua y un chorro de limón. El agua oxigenada es un potente blanqueador que elimina las manchas orgánicas, como las de sudor, sangre o vino. El limón, por su parte, tiene propiedades desinfectantes y aromáticas, que ayudan a eliminar los malos olores y a darle un toque fresco a la ropa. Para aplicar este truco, solo tienes que seguir estos pasos:

Mezcla en un recipiente medio litro de agua con medio litro de agua oxigenada . Añade el zumo de un limón y remueve bien .

. Añade el . Empapa la zona manchada de la prenda con esta solución y deja que actúe durante unos 15 minutos.

y deja que actúe durante unos 15 minutos. Lava la prenda como lo haces normalmente , preferiblemente con agua fría o templada.

, preferiblemente con agua fría o templada. Seca la prenda al aire libre, evitando la exposición directa al sol.

Verás como las manchas desaparecen y tu ropa queda limpia y blanca como el primer día. Este truco es muy efectivo para las prendas de algodón, pero también puedes usarlo con otros tejidos, siempre que sean claros o blancos. No lo uses con prendas de colores, porque el agua oxigenada puede desteñirlas.

Otros trucos para eliminar manchas de sudor

Si no tienes agua oxigenada o limón a mano, o si quieres probar otros remedios caseros para quitar las manchas de sudor, aquí te dejamos algunas alternativas:

Bicarbonato de sodio: es un producto muy versátil que sirve para limpiar muchas cosas en el hogar, incluyendo la ropa. Para usarlo contra las manchas de sudor, solo tienes que hacer una pasta con bicarbonato y agua, y frotarla sobre la zona afectada. Deja que actúe durante unos 20 minutos y luego lava la prenda como siempre.

es un producto muy versátil que sirve para limpiar muchas cosas en el hogar, incluyendo la ropa. Para usarlo contra las manchas de sudor, solo tienes que hacer una pasta con bicarbonato y agua, y frotarla sobre la zona afectada. Deja que actúe durante unos 20 minutos y luego lava la prenda como siempre. Vinagre blanco : es otro ingrediente natural que tiene propiedades desinfectantes y blanqueadoras. Puedes aplicarlo directamente sobre la mancha, o añadir una taza al agua de lavado. El vinagre también ayuda a eliminar los malos olores y a suavizar los tejidos.

: es otro ingrediente natural que tiene propiedades desinfectantes y blanqueadoras. Puedes aplicarlo directamente sobre la mancha, o añadir una taza al agua de lavado. El vinagre también ayuda a eliminar los malos olores y a suavizar los tejidos. Aspirina: puede parecer extraño, pero la aspirina también puede ayudarte a quitar las manchas de sudor. Solo tienes que disolver dos o tres comprimidos en medio litro de agua caliente, y sumergir la prenda en esta solución durante unas dos horas. Luego lava la prenda como lo haces normalmente.

Como ves, existen muchos trucos caseros para acabar con las asquerosas manchas de sudor en la ropa. Prueba el que más te guste y verás como tu ropa recupera su aspecto original. Y recuerda: si sudas mucho, lo mejor es que uses desodorantes antitranspirantes y que cambies de ropa con frecuencia. Así evitarás que el sudor se acumule y se convierta en manchas difíciles de quitar.