Semifinal de Eurovisión 2024: a qué hora es y cómo verla en directo (tv y online)

En plena semana eurovisiva, las emociones entre los seguidores del formato están a flor de piel. Nuevos candidatos se subirán al escenario para alzar su voz y defender su canción frente a toda Europa. Pero, como ya es tradición cada año, antes de llegar a la gran final hay que pasar por la primera y segunda semifinal de Eurovisión 2024.

Este año el recinto de Malmö Arena de la ciudad de Suecia será el encargado de acoger la 68º edición del festival. Un encuentro donde la gran protagonista será la música y que promete volver a conquistar a todos. Ahora sí, comienzan a calentarse los motores.

Antes de poder disfrutar de la gran gala final, la cual se celebrará el próximo sábado 11 de mayo, el público tendrá la oportunidad de ver a los participantes que logran pasar a la final. Una primera ronda de presentaciones que comenzará este martes 7 de mayo a partir de las 21:00 horas.

La gala contará con la actuación de 15 participantes, los cuales lucharán por clasificarse. Todo ello sumado a la presentación de dos miembros del Big Five (Reino Unido y Alemania), que tienen la clasificación asegurada, y de la actuación de la anfitriona, Suecia, que también estará en la gala del sábado.

La primera Semifinal de Eurovisión 2024 contará en su marcador con la clasificación de 10 países, por lo que 5 quedarán fuera de la edición. Un encuentro único donde todos los artistas participantes persiguen un mismo objetivo: ganar.

¿Cómo ver en directo la primera semifinal de Eurovisión 2024?

Desde España, los espectadores que deseen disfrutar de esta primera parte del certamen tan solo tienen que poner el canal de La 2 en su televisión. Pero, en el caso de no disponer de este tipo de dispositivo, es importante saber que el festival también será emitido a través de la plataforma oficial de RTVE.

Para poder ver la gala tan solo será necesario descargarse la app o acudir directamente a la página web de RTVE Play. Pasos muy sencillos y completamente gratuitos que ofrecerán más de dos horas de entretenimiento.

¿Qué países actúan en la primera Semifinal de Eurovisión 2024?

The First Semi-Final has arrived! Here are the 18 countries performing tonight from 21:00 CEST 🇨🇾🇷🇸🇱🇹🇮🇪🇬🇧🇺🇦🇵🇱🇭🇷🇮🇸🇩🇪🇸🇮🇫🇮🇲🇩🇸🇪🇦🇿🇦🇺🇵🇹🇱🇺

#Eurovision2024 #UnitedByMusic

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 7, 2024