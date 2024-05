Mbappé se queda sin Champions en el PSG

Kylian Mbappé no ganará la Champions League con el Paris Saint-Germain. Siete temporadas no fueron suficientes para que el francés sepa lo que es ser campeón de Europa, algo que posiblemente descubrirá cuando llegue al Real Madrid. Una final y dos semifinales tampoco bastaron para un jugador por el que el PSG pagó 180 millones de euros en 2017 y al que le ha dado el oro y el moro, principalmente por ese desesperado deseo de ganar el primer título europeo de la historia del club.

No sólo fue su culpa, lógicamente. El PSG tuvo su momento de inspiración. Llegó después de que su rival, ya finalista, el Borussia Dortmund se pusiera por delante en la primera parte. Los parisinos conectaron una serie de jugadas con mucho peligro, pero no fueron capaces de igualar en ninguna de ellas. Mbappé no colaboró en la mayoría, ya que coincidió con el momento en el que Luis Enrique le devolvió a la punta del ataque por el cambio de Gonçalo Ramos por Barcola.

Él era el foco de todas las miradas en el Parque de los Príncipes, un estadio del que se despedirá definitivamente el próximo domingo. De inicio el asturiano sí que le concedió su voluntad de jugar de extremo izquierdo y gracias a ello cocinó dos buenas ocasiones, pero desde la entrada de Barcola Mbappé se deshizo como un azucarillo hasta el minuto 85, en el que iba a tener en sus botas el empate y la vida para su equipo.

Su remate lo tocó Kobel y se marchó al larguero. Era el quinto palo del PSG a lo largo de la eliminatoria. El sexto llegaría a los dos minutos con un disparo lejano de Vitinha que hizo retumbar la madera del feudo parisino. Su intervención acabó con una petición de penalti en el descuento por un posible agarrón de Schlotterbeck, que realmente fue un forcejeo.

Mbappé se va de vacío en Europa

Mbappé generó desde la izquierda las dos ocasiones más peligrosas del PSG en los primeros 50 minutos. En la primera la cogió en el lateral del área, se metió y fue sorteando rivales hasta que se la pasó a Zaïre-Emery, que se la dio al segundo toque a Dembélé para que este chutase. El francés tiró fuerte con la diestra, pero se le fue desviado.

Una jugada muy similar llevó a un fallo inexplicable de los locales. Mbappé encaró por la izquierda y cuando ganó algo de espacio la puso con potencia al área en busca de un rematador. Ramos se encontró la pelota y sin quererlo se la dejó en bandeja a Zaïre-Emery, que remató al palo y perdonó incomprensiblemente cuando tenía la portería vacía. Poco después llegaría el 0-1 del Borussia.

La eliminatoria murió y el PSG fue incapaz de hacer un solo gol. ¿Lo positivo? Que Mbappé llegará al Real Madrid con el hambre propia del que se le ha escapado este título tantas veces. Con el estómago lleno de Ligas y Copas, el francés aterrizará en la capital de España y fichará por el equipo que más Champions tiene, con la ilusión de un día ser él quien cumpla el objetivo que el PSG, a pesar de tantos esfuerzos, todavía no ha podido.