Mbappé se lleva un palo en Dortmund

Kylian Mbappé no tuvo su mejor noche en Dortmund. El francés se estampó con el palo en el partido de ida de las semifinales de la Champions League y no pudo evitar la derrota de su equipo contra el Borussia. Los alemanes llegarán al Parque de los Príncipes con ventaja, un escenario en el que el ‘7’ espera volver a resarcirse, pues será su última noche europea después de siete temporadas deslumbrando en el estadio de la capital de Francia.

Todas las cámaras apuntaban a él, al delantero del Paris Saint-Germain, que se quedó a cero en su visita al Signal Iduna Park, pero en esta ocasión no iba a ser por no intentarlo. Mbappé lo tenía complicado para moverse en la zona de ataque porque se estaba topando una y otra vez con un muro amarillo que no le dejó combinar con sus socios en ataque. Barcola y Dembélé llevaron el peso del ataque, pero fue Kylian quien tuvo la más clara del PSG.

Mbappé chutó tres veces y una fue a puerta. Fue en el minuto 51 con una jugada marca de la casa en la que, cuando se consiguió escorar, tiró con mucho descaro y su remate se fue al palo izquierdo de Kobel y el rechace cayó en los pies de Hakimi, que la volvió a mandar al mismo poste. Ahí se esfumaba la gran oportunidad de su equipo en el partido, pero en tan sólo seis días tendrá otra más para reivindicarse y clasificarse para su segunda final de Champions.

Cuando el balón no entra… 😤 El pique de Mbappé con su amigo Achraf. #LaCasaDelFútbol #UCL pic.twitter.com/AdksZtQxeX — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) May 1, 2024

La diferencia de su actuación entre la primera y segunda parte fue bastante significativa. Después de 45 minutos prácticamente desaparecido, Mbappé realizó el intento de aliviar el resultado de cara a la vuelta en París, pero no le salió y nuevamente el PSG tendrá que remontar una eliminatoria. Ya lo hizo contra el Barcelona y ahora deberá repetirlo contra un Borussia al que ya ganó por 2-0 en casa el pasado mes de septiembre.

Mbappé tendrá que derribar la muralla alemana

Eso fue en la fase de grupos, una noche en la que Mbappé abrió la lata de penalti. El francés sabe bien lo que es marcarle al Borussia, aunque el muro alemán ha sido demasiado alto para él en esta edición del torneo, pues tampoco pudo anotar en el anterior choque en Dortmund. Con la de este miércoles, la defensa germana se ha impuesto en dos ocasiones al mejor jugador del mundo, pero eso sólo es una razón más para sacar las garras en el Parque de los Príncipes.

Fülkrug acertó en el minuto 36 tras batir en un mano a mano ante Donnarumma en un acto inicial en el que el Dortmund fue mejor. El PSG, apagado en la primera parte, despertó en la segunda y desperdició cinco ocasiones claras de gol: dos palos de Mbappé y Achraf, un cabezazo de Fabián Ruiz y dos disparos con peligro de Dembélé.