Argelia cortará el suministro de gas a Naturgy si finalmente la compañía española cae en manos de Taqa, gasista controlada por el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos, principal rival de Argelia además de Marruecos, según publica la agencia Reuters citando una fuente familiarizada con la situación. La española Naturgy ha minimizado la situación y ha recordado que la empresa no participa en ninguna operación de venta y que los contratos firmados con Argelia alcanzan hasta 2032 y son take or pay, es decir, que si no se cumplen hay que pagar una penalización.

La emiratí Taqa está negociando con Criteria Caixa, brazo inversor de la Fundación la Caixa, una opa conjunta sobre la gasista española. Los fondos CVC y GIP, que tienen algo más del 40% del capital, estarían dispuestos a vender después de haber agotado ya su periodo natural de inversión. IFM, el fondo australiano que tiene el 17% de las acciones, se mantendría en principio en el capital.

Las negociaciones son lentas puesto que Criteria Caixa, que tiene el 27% de las acciones, quiere quedarse como principal accionista para mantener la españolidad de la empresa. Oficialmente, Taqa ha reconocido conversaciones con los fondos para comprarles sus acciones y que está hablando también con Criteria. El Gobierno está vigilante y ha dicho que se trata de una empresa estratégica para el país.

En estos momentos, el gas argelino que llega por el Medgaz es clave para España ya que es el primer proveedor del país, por delante de Estados Unidos y de Rusia, que sigue trayendo gas a España por barco pese a las advertencias de la ministra Teresa Ribera. La empresa estatal argelina, Sonatrach, es además accionista de la española con el 4,5%.

Se trata de un nuevo conflicto que tiene como protagonistas a Naturgy y Argelia. El país magrebí ya cerró el otro gasoducto que le une a España, el que pasaba por territorio de Marruecos, para no suministrar gas al reino alauí. El Gobierno ha dado posteriormente la vuelta al gasoducto y ahora transporte gas desde España a Marruecos.

Precisamente ése fue otro problema entre ambos países, ya que Argelia amenazó con cortar el suministro de gas por Almería si se demostraba que gas argelino llegaba a Marruecos, algo que ha negado el Ejecutivo español.

Además, la decisión de Pedro Sánchez de apoyar la solución de Marruecos para el Sáhara Occidental, rompiendo décadas de política española en la zona, provocó que Argelia cortara todo comercio con España a excepción del gas. En estos momentos se ha recuperado sólo una mínima parte de ese comercio.