Zelenski se pone en manos de Trump para que le negocie la paz con Putin

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha afirmado este viernes que sólo aceptará reunirse en persona con el líder ruso Vladimir Putin después de que se negocie un plan común con el presidente de Estados Unidos Donald Trump. Zelenski cree que Trump es la clave para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania. Zelenski ha destacado que el presidente de Estados Unidos le ha dado su número de teléfono antes de la apertura de la Conferencia de Seguridad de Munich el viernes, en clara referencia a la disponibilidad de Trump para resolver el conflicto.

Zelenski ha intervenido poco antes de reunirse con el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance. El vicepresidente de Estados Unidos ha llamado la atención de los funcionarios y los diplomáticos europeos sobre la libertad de expresión y la migración ilegal en el continente. Vance les ha advertido que corren el riesgo de perder el apoyo público si no cambian de rumbo de forma rápida: «La amenaza que más me preocupa frente a Europa no es Rusia. No es China. No es ningún otro actor externo», ha dicho Vance. «Lo que me preocupa es la amenaza interna: el retroceso de Europa de algunos de sus valores más fundamentales, valores compartidos con los Estados Unidos de América». En ese sentido, ha advertido a los europeos que «si se realizan campañas con mensajes con miedo a sus propios votantes, Estados Unidos no puede hacer nada por ustedes».

El discurso de Vance, y su mención somera a la guerra de tres años en Ucrania, se ha producido en un momento de intensa preocupación e incertidumbre sobre la política exterior de la administración Trump: «En Washington, hay un nuevo sheriff en la ciudad. Y bajo el liderazgo de Donald Trump, podemos no estar de acuerdo con sus puntos de vista, pero lucharemos para defender su derecho a ofrecerlos en la plaza pública».

El vicepresidente también ha advertido a los funcionarios europeos contra la migración ilegal, diciendo que el electorado no votó para abrir «compuertas a millones de inmigrantes no investigados». Vance también ha hecho referencia a un ataque el jueves en Munich. Un afgano de 24 años ha sido detenido después de que llegase a Alemania para pedir asilo en 2016.

Este viernes por la mañana, Vance se ha reunido por separado con el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el secretario de Asuntos Exteriores británico, David Lammy. Vance ha aprovechado sus compromisos para reiterar a los miembros de la OTAN la necesidad de gastar más en defensa. Actualmente, 23 de los 32 países miembros de la OTAN han alcanzado el objetivo de la alianza militar occidental de gastar el 2% del PIB del país en defensa. España se encuentra entre los países que no han llegado a cumplir sus compromisos.

Ataque con drones en Chernóbil

Horas antes de que el vicepresidente de Estados Unidos y Zelenski se reunieran este viernes, un avión no tripulado ruso con una ojiva altamente explosiva ha golpeado el escudo protector de la planta de energía nuclear de Chernóbil en la región de Kiev. Los niveles de radiación no han aumentado. Zelenski ha culpado a Rusia del ataque: «Es un saludo muy claro de Putin y la Federación Rusa a la conferencia de seguridad», ha destacado el presidente ucraniano.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha negado este viernes las afirmaciones de Ucrania. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zakharova, ha destacado que los organizadores de la conferencia de Munich no han invitado a Rusia desde hace varios años.