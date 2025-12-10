Zelenski se abre a convocar elecciones en Ucrania en un plazo de «entre 60 y 90 días» tras exigírselo Trump

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha respondido a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en su crítica por la falta de elecciones en Ucrania y ha asegurado este martes que está listo para celebrar esas elecciones. Si bien ha recordado que la viabilidad del proceso depende de la seguridad y de cambios en la legislación para llevar a cabo los comicios bajo la ley marcial.

El presidente de Ucrania plantea un horizonte temporal «de entre 60 y 90 días» y exige garantías de seguridad a EEUU y a Europa. «Pido ahora, y lo digo abiertamente, que EEUU me ayude. Junto con nuestros socios europeos, podemos garantizar la seguridad que se necesita para celebrar elecciones», ha dicho Zelenski. «Si esto se da, Ucrania estará lista para organizar elecciones en un plazo de entre 60 y 90 días desde ahora», afirmó Zelenski tras reunirse en Italia con la primera ministra de ese país, Giorgia Meloni.

En cualquier caso, la celebración de elecciones conllevaría una reforma electoral, ya que la Constitución ucraniana impide celebrar cualquier proceso electoral en guerra.

«He oído insinuaciones de que nos aferramos al poder o de que yo personalmente me aferro a la Presidencia, y que por eso la guerra no termina. Para ser sincero, esto es una narrativa completamente falsa», ha dicho.

En este sentido, ha hecho un llamamiento a Estados Unidos y a los socios europeos, aludiendo a que si cuentan con estas garantías podrían celebrar comicios en un plazo de «60 o 90 días», ha señalado en declaraciones a los medios recogidas por la agencia de noticias Ukrinform durante su visita a Italia.

«Personalmente, tengo la voluntad y la disposición para ello», ha asegurado el mandatario, instando además a los diputados del Parlamento ucraniano a plantear propuestas legislativas para modificar la ley de cara a celebrar comicios bajo la ley marcial.

Esto se produce después de que Trump asegurase en una entrevista a Politico que «hace mucho» que no hay elecciones en Ucrania tras los reiterados aplazamientos a causa de la invasión rusa. «Creo que es el momento», aseguró el inquilino de la Casa Blanca.

«Están usando la guerra para no celebrar elecciones, pero creo que los ucranianos deberían tener esta opción. Quizá Zelenski ganaría. No sé quién ganaría, pero hace mucho que no celebran elecciones», ha insistido. «Hablan sobre una democracia, pero llega un punto en el que ya no es una democracia», ha zanjado, en una crítica directa a Kiev.