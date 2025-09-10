Von der Leyen anuncia la suspensión parcial del acuerdo comercial entre la Unión Europea e Israel

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este miércoles en Estrasburgo la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel, así como la paralización del apoyo bilateral que hasta ahora mantenía Bruselas con el Estado hebreo. La medida, que marca un giro significativo en la relación entre ambas partes, que llega en medio de la creciente presión internacional por la situación humanitaria en Gaza.

Durante su comparecencia ante el Parlamento Europeo, Von der Leyen reconoció la complejidad de sacar adelante la iniciativa: «Soy consciente de que será difícil obtener mayorías. Y sé que cualquier medida será excesiva para algunos», declaró, admitiendo las divisiones que persisten entre los Estados miembros.

La suspensión, tal y como precisa Von der Leyen, no afectará a la «sociedad civil israelí», a la que la Comisión seguirá apoyando mediante programas de cooperación, pero sí implica la congelación de transferencias financieras al Gobierno y la limitación de beneficios derivados del acuerdo comercial.

Otra de las áreas que se verán afectadas es la cooperación científica y tecnológica. Bruselas ya había planteado la exclusión parcial de Israel del programa Horizon Europe, el mayor fondo de investigación e innovación de la UE, en especial en el apartado del EIC Accelerator, destinado a financiar empresas emergentes.

Aunque esta propuesta todavía requiere la aprobación del Consejo, ha generado fuertes fricciones: países como Alemania se oponen a sanciones profundas, mientras que otros, como España, Irlanda, Francia o Países Bajos, reclaman un enfoque más firme.

La decisión de Von der Leyen llega tras meses de debate interno en la UE sobre cómo responder a la crisis en Gaza, que ha dejado decenas de miles de muertos. Algunos Estados miembros han acusado a Bruselas de tener un «doble rasero» por actuar con dureza contra Rusia y mostrarse tibia con Israel, otros países insisten en que la relación con Israel debe preservarse dada la historia europea y las alianzas estratégicas en seguridad.