Última hora de la salud del Papa Francisco: el Vaticano informa de que «está descansando»

El Papa Francisco, de 88 años, ha pasado una «noche tranquila» en el Hospital Gemelli de Roma y «continúa descansando», aunque sigue en estado «crítico pero estable», según el comunicado publicado por la Santa Sede este miércoles. En el escrito también han informado que Francisco no ha presentado «nuevas crisis respiratorias».

Ya este lunes los médicos miraban con optimismo las señales de mejoría, como que Francisco se estaba «recuperando» de la anemia y que no se repitieron las crisis respiratorias, debido a que el Papa estaba recibiendo asistencia de oxígeno por la neumonía bilateral que sufre. Otra dolencia que padece Francisco es una insuficiencia renal, esta enfermedad se basa en que los riñones no pueden filtrar bien los desechos presentes en la sangre.

El Pontífice lleva ingresado desde el 14 de febrero, donde el pasado sábado experimentó un agravamiento de su estado debido a una crisis asmática como consecuencia de la neumonía bilateral de la que ha sido diagnosticado. De igual manera, el Vaticano convocó a todos los cardenales residentes en Roma para rezar un Rosario por la salud del Papa Francisco, que ha agradecido a través de las redes sociales todos los mensajes de apoyo que está recibiendo.

En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de confortación que he recibido de todo el mundo!

