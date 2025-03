Última hora del Papa Francisco: sigue mejorando pero todavía necesita oxigenoterapia

El Papa Francisco ha pasado una noche «tranquila» y continúa mejorando, según el último comunicado del Vaticano. Precisamente, este viernes, el Sumo Pontífice cumple un mes ingresado en el Hospital Gemelli de Roma a causa de una bronquitis que derivó en una neumonía bilateral.

La salud de Jorge Mario Bergoglio continúa evolucionando favorablemente, pero todavía sigue con la alternancia entre ventilación mecánica no invasiva durante la noche y oxigenación de alto flujo con cánulas nasales en el día.

La Santa Sede sigue publicando partes diarios acerca de la evolución del Papa Francisco, aunque los comunicados cada vez son más escuetos, debido a su mejoría.

Ya este jueves informaron de que Francisco continuaba estable y seguía con el tratamiento de oxigenoterapia. Además, le felicitaron por cumplir 12 años de Pontificado. Un aniversario que celebró soplando una tarta con velas y practicando sus ejercicios espirituales habituales.

Por ahora no hay fecha de alta, ya que ha tenido una «infección muy complicada» y tiene 88 años. De hecho, desde el Vaticano han negado que se estuvieran llevado a cabo «preparativos» en la residencia Santa Marta para el regreso del Pontífice. En uno de los últimos partes, los médicos consideraron que debía continuar en el hospital «algunos días más» porque «la neumonía todavía no ha terminado, pese a que ya no hay peligro inminente».

Recordemos que el Papa Francisco ingresó el 14 de febrero en el Gemelli de Roma tras presentar serios problemas para dirigir una homilía. En un principio, padecía una bronquitis que acabó derivando en neumonía bilateral y todo se complicó aún más cuando sufrió varias crisis respiratorias y un principio de insuficiencia renal.

Tras varios días bastante críticos, el Pontífice empezó a remontar y a responder a los tratamientos hasta que el pasado martes los médicos notificaron que ya estaba «fuera de peligro».