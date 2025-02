El último parte médico que ha ofrecido el Vaticano sobre el estado de salud del Papa Francisco no ha aportado mucha información. En un escueto comunicado, emitido por el servicio de prensa vaticano, ha asegurado que «el Papa ha descansado bien» esta última noche en el Hospital Gemelli de Roma, donde permanece ingresado.

El Papa Francisco parece que evoluciona favorablemente de la grave neumonía bilateral por la que fue ingresado hace ya una semana para recibir tratamiento. Esa neumonía derivó de una bronquitis previa. Hoy sabemos que ha pasado una noche tranquila, pero los médicos avisan: «No está fuera de peligro».

El doctor Sergio Alfieri, responsable de Cirugía del Hospital Gemelli de Roma y que operó a Francisco en las anteriores ocasiones, ante la voluntad del Papa «de informar y que no se esconda nada», ha hecho unas declaraciones ante la prensa en las que ha asegurado que «está mucho mejor de cómo llego», pero que «no está fuera de peligro».

Y es que el Papa tiene una infección polimicrobiológica a la que se sumó una neumonía bilateral y, además, camina poco y tiene 88 años, lo que hacen de él «un paciente frágil». El médico también ha asegurado que actualmente «no está en peligro de vida» que «está mucho mejor de cómo llego», pero eso no quiere decir que «esté fuera de peligro» y Francisco «sabe que su situación es grave».

Al menos una semana más ingresado

El médico del Hospital Gemelli de Roma ha asegurado que el Papa seguirá en el hospital al menos toda la semana que viene hasta que esté curado de su neumonía bilateral y pueda continuar el tratamiento en su residencia en Santa Marta, pero «que se necesitará tiempo».

Además, hoy sabemos que el Papa no necesita de respiración asistida y que sólo le administran un poco de oxígeno cuando es necesario y que come con apetito. Alfieri explicó que Francisco no ha perdido su buen humor y que a los doctores que le visitan cuando le saludan con un «Buenos días, Santo Padre», él responde: «Buenos días, santo hijo» y que una vez que Alfieri se inclinó ante él para decirle algo de cerca, Jorge Bergoglio le preguntó: «¿Te quieres confesar?».