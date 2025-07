Ucrania se manifiesta contra la ley de Zelenski que «limpia de espías rusos» los organismos anticorrupción

Miles de ciudadanos ucranianos han salido este martes a las calles de todo el país en la que ha sido la primera gran manifestación desde la invasión rusa en 2022, que marcó un antes y un después en la guerra de Ucrania. Las movilizaciones estallaron después de que el presidente, Volodímir Zelenski, firmara el proyecto de ley 12414, aprobado previamente por el Parlamento, que otorga al Fiscal General el control sobre las principales agencias anticorrupción del país.

La nueva legislación, impulsada por el partido oficialista (Alianza Democrática Ucraniana para la Reforma) y respaldada por una mayoría parlamentaria, permite al Fiscal General supervisar directamente al Buró Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y a la Fiscalía Anticorrupción (SAPO), instituciones que hasta ahora funcionaban con independencia para investigar casos de corrupción de alto nivel, incluso dentro del Gobierno. Asimismo, ambas organizaciones fueron creadas y fortalecidas con un fuerte apoyo técnico y financiero de Estados Unidos, especialmente tras 2014, año en el que gobernaba Obama.

Zelenski ha señalado que esta reforma era necesaria para «reforzar la eficacia y la supervisión» de las instituciones, y sugirió que algunos funcionarios eran infiltrados o espías rusos, por lo que se debe hacer una «limpia». Como refuerzo a esta narrativa, dos miembros del NABU fueron arrestados bajo acusaciones de colaboración con Moscú el mismo día que se aprobó la ley.

La aprobación y firma de la ley provocaron una rápida respuesta ciudadana en toda Ucrania. En Kiev, miles de personas se concentraron en la plaza de la Independencia. Además de la manifestación en la capital ucraniana, estas movilizaciones se replicaron en otras ciudades importantes como Lviv, Odesa, Dnipro y Járkov.

Durante estas concentraciones se pudo escuchar a los ciudadanos corear consignas como «¡vergüenza!», «¡veta la ley!» o «¡Zelenski es un demonio!».

Por su parte, la comisaria de Ampliación de la UE, Marta Kos, también expresó su preocupación por la votación en el Parlamento ucraniano. Lo describió como un «grave retroceso» y afirmó que «organismos independientes como NABU y SAPO son esenciales para el camino de Ucrania hacia la UE. El Estado de derecho sigue estando en el centro de las negociaciones de adhesión a la UE».

Seriously concerned over today’s vote in the Rada. The dismantling of key safeguards protecting NABU’s independence is a serious step back.

Independent bodies like NABU & SAPO, are essential for 🇺🇦’s EU path. Rule of Law remains in the very center of EU accession negotiations.

— Marta Kos (@MartaKosEU) July 22, 2025