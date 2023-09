El soldado transgénero estadounidense que fichó el pasado verano el ejército ucraniano, Sarah Ashton-Cirillo -también conocida como la «rubia»- ha sido despedida fulminantemente como portavoz de habla inglesa de las Fuerzas de Defensa Territorial (TDF) de Ucrania, tras amenazar con «cazar» a los propagandistas rusos en un video.

Ashton-Cirillo quien presumió de haber sido la primera corresponsal de guerra transgénero de la historia y una activista de izquierdas hizo unas declaraciones por su cuenta que no fueron aprobadas por el ejército ucraniano y que desataron la ira de los altos mandos.

La dirección del ejército ucraniano informó en un comunicado que la sargento Ashton-Cirillo fue apartada de su cargo mientras se lleva a cabo la investigación. «Las declaraciones de la sargento Ashton-Cirillo en los últimos días no fueron aprobadas por el mando del TDF (…) Al realizar operaciones militares contra el agresor, las fuerzas de defensa de Ucrania respetan estrictamente las normas del derecho internacional humanitario», señaló el comunicado.

El video, publicado la semana pasada, muestra al soldado transgénero haciendo declaraciones sobre cómo se perseguiría a los «propagandistas criminales» rusos y se haría justicia: «Vamos a cazarlos. Vamos a encontrarlos. Vamos a hacerles pagar por lo que han hecho», dijo Ashton-Cirillo en el video.

Cuando el soldado transgénero fue elegido como portavoz de habla inglesa de las fuerzas armadas ucranianas, la viceministra de Defensa, Hanna Malyar, lo elogió por cubrir «objetivamente los acontecimientos de la guerra ruso-ucraniana y desacreditar falsificaciones y propagandas rusas». Sin embargo, el video ha generado grandes críticas y controversias sobre el papel del soldado transgénero en el contexto actual.

Ashton-Cirillo también dijo que la próxima semana el mundo verá a un propagandista favorito del Kremlin pagar por sus crímenes y que todos los propagandistas criminales de guerra de Rusia serán capturados y se hará justicia.

«La próxima semana, los dientes de los demonios rusos rechinarán cada vez más fuerte, y sus bocas rabiosas echarán espuma en un frenesí incontrolable mientras el mundo verá a un propagandista favorito del Kremlin pagar por sus crímenes. Y este títere de Putin es sólo el primero. Todos los propagandistas criminales de guerra de Rusia serán capturados y se hará justicia mientras nosotros en Ucrania somos guiados en esta misión por la fe en Dios, la libertad y la liberación completa», manifestó.

