Trump quiere recuperar la pena de muerte para asesinos en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump quiere recuperar la pena de muerte para por castigar los casos de homicidio en Washington. La pena capital está abolida desde hace décadas en la jurisdicción de la capital estadounidense, en el marco de su campaña de las últimas semanas para luchar contra una supuesta grave delincuencia.

La propuesta de Trump sobre la pena de muerte en la capital de EEUU surge «creciente oleada de criminalidad» en la capital durante las últimas semanas.

«Si alguien asesina a alguien en la capital, pena de muerte», ha declarado durante una reunión que ha mantenido este martes con su gabinete ante la presencia de periodistas.

El inquilino de la Casa Blanca ha insistido en que «buscaremos» la pena capital para todo aquel que comete un homicidio, alegando que se trata de «una medida preventiva muy fuerte».

«Todos los que la han escuchado (la medida) están de acuerdo», ha asegurado, si bien ha reconocido que «no sé si estemos preparados para ello en este país».

Trump subrayó que «no tenemos otra opción» que restaurar la pena de muerte como parte de su plan para disminuir la criminalidad en Washington D.C., a pesar de haber calificado recientemente a la ciudad como «segura»tras la intervención de la Guardia Nacional y el FBI. En cuanto al resto de estados, el mandatario estadounidense ha señalado que serán ellos quienes «tendrán que tomar su propia decisión».

Sin embargo, juristas norteamericanos dudan de que sea posible recuperar la pena de muerte que quiere Trump en Washington.

La Fiscalía de Estados Unidos en Washington, que procesa delitos tanto en el tribunal local como en el federal de la ciudad —a diferencia de cualquier otra jurisdicción en el país—, podría presentar cargos federales en muchos casos elegibles para la pena capital y buscar la pena de muerte, informa la CNN.

Obtener la sentencia podría no ser tan fácil, ya que los fiscales tendrían que convencer a los jurados para que la aprueben. Históricamente, los fiscales se han enfrentado a desafíos para convencer a jurados especiales de imponer la pena capital en Washington, incluso si votan unánimemente para condenar a los acusados, añade la cadena norteamericana. «Será difícil encontrar a 12 personas en Washington que hagan eso», dijo Jon Jeffress, un ex fiscal federal de oficio convertido en abogado defensor privado en la ciudad.