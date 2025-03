Trump confirma que Israel lo informó del bombardeo en Gaza y recuerda su aviso: «Se desatará un infierno»

El Gobierno de Estados Unidos fue consultado por Israel momentos previos al ataque que se ha llevado a cabo en la madrugada de este martes y que ha dejado, al menos, 342 personas fallecidas. Esta ofensiva israelí supone la «ruptura de la tregua» con el grupo terrorista Hamás, que comenzó el 19 de enero, según ha confirmado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. «La Administración Trump y la Casa Blanca fueron consultadas por los israelíes sobre sus ataques en Gaza esta noche», afirmó Leavitt.

De igual manera, Leavitt ha recordado las palabras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunció cuando Hamás se negó a seguir devolviendo rehenes a Israel. «Como el presidente Trump ha dejado claro, Hamás, los hutíes, Irán y todos aquellos que buscan aterrorizar no sólo a Israel, sino también a Estados Unidos, pagarán un precio: se desatará el infierno».

El ataque israelí de esta madrugada ha consistido en una oleada de bombardeos, cerca de 35, contra toda la Franja de Gaza. Además, la agresión ha llegado después de la acusación de Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, al grupo islámico de «rechazar todas las ofertas» de los mediadores en el marco del acuerdo de alto el fuego.

In accordance with the political echelon, the IDF and ISA are currently conducting extensive strikes on terror targets belonging to the Hamas terrorist organization in the Gaza Strip. pic.twitter.com/mYZ1WBPVPG

— Israel Defense Forces (@IDF) March 18, 2025