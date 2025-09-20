El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado que la ofensiva militar final de Israel en Ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, representa un riesgo serio para los rehenes retenidos allí por los terroristas de Hamás, que ha cifrado en unos 20, pero también «podría conducir a su liberación».

«Puede que lo estén [en mayor riesgo]», ha afirmado Trump durante una comparecencia en la Casa Blanca, al ser consultado sobre el impacto de estas acciones en los secuestrados. «También puede que sean liberados», añadió, enfatizando que «en una guerra pasan muchas cosas extrañas».

Trump, quien se reunió recientemente con las familias de los rehenes de Israel en manos de Hamás, resaltó que «hay unos 20 rehenes con vida» en Gaza, aunque advirtió que algunos podrían haber fallecido recientemente. «Otros 32 están muertos, quizá más, 38″, señaló, recordando el dolor de las familias.

Respecto a las presuntas circunstancias de las muertes, Trump declaró: «Mucha gente murió en esos horribles túneles; la mayoría están en los túneles».

Las familias de los rehenes de Israel secuestrados por Hamás»quieren los cuerpos de sus hijos, igual que si estuvieran vivos. Es muy triste», expresó, al tiempo que reconoció que «mucha gente murió en esos horribles túneles» y que lograr la liberación será «muy duro».

🚨WATCH: President Trump: “We have between 32-38 hostages [in Gaza] who are dead.” As a reminder, Israel’s numbers are 20 alive and 28 dead. pic.twitter.com/iTheiAajrN — Raylan Givens (@JewishWarrior13) September 19, 2025

Trump ha emitido advertencias directas a Hamás, exigiendo la entrega inmediata de los 20 rehenes vivos para poner fin rápido al conflicto, y ha respaldado el avance israelí como una forma de presionar al grupo militante.

«Si Hamás libera a los 20 rehenes, las cosas cambiarán rápidamente en la guerra», ha manifestado en declaraciones recientes.