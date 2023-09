El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump ha ampliado su ventaja frente al resto de aspirantes a la nominación republicana para las presidenciales de 2024 y supera en más de 30 puntos al gobernador de Florida, Ron DeSantis, según una encuesta de la cadena de noticias CNN publicada este martes y que analiza las preferencias de la base republicana.

Un 52 % de votantes republicanos apuntan que respaldarían a Trump en la nominación conservadora, frente al 18% que dice que apoyaría a DeSantis. En el último sondeo efectuado por esa cadena, entre los pasados 13 y 17 de junio, ambos recabaron porcentajes respectivos del 47 y del 26 %.

El resto de aspirantes, más allá de Trump y DeSantis, no superan el 10 % para la base republicana, ni en este sondeo llevado a cabo entre los pasados 25 y 31 de agosto ni en el anterior. El 65 % de los votantes conservadores aseguran estar convencidos de su decisión y descartan cambiar de opinión conforme se acerque la cita con las urnas.

Siete de cada diez electores de la base republicana de Trump lo ven como el más capacitado para gestionar la economía, muy por delante de DeSantis (9 %), de su ex vicepresidente Mike Pence (4 %) o de la ex embajadora estadounidense ante la ONU Nikki Haley (3 %), y también creen que es quien mejor puede afrontar la inmigración (65 %).

Trump se mantiene también en cabeza como aspirante mejor considerado de cara a abordar la situación en Ucrania (63 %), el crimen y la seguridad (54 %) y la educación (42 %), así como el aborto (44 %) o el clima y las políticas energéticas (49 %).

La máxima preocupación entre ese electorado en caso de que Trump sea el candidato elegido para 2024, en su opinión, es que la oposición lo ataque o se niegue a trabajar con él (8 %), o también su falta de tacto (8 %) y una mala imagen pública (7 %).

Un 5 % de la base republicana asegura estar preocupado por su «ego» y «arrogancia», el mismo porcentaje de quienes creen que se podrían manipular las elecciones contra él, mientras que un 4 % dice estar inquieto por su personalidad «en general» y por la posibilidad de que su elección derive en revueltas o en una «guerra civil».

Los 19 imputados se declaran no culpables

Donald Trump y los otros 18 imputados por injerencia electoral en Georgia se declararon ya no culpables y renunciaron a su comparecencia en la lectura formal de los cargos, prevista para este miércoles.

El ex mandatario republicano se declaró no culpable el pasado 30 de agosto y este martes hicieron lo propio los que todavía no se habían pronunciado, incluido Mark Meadows, que fue su último jefe de gabinete en la Casa Blanca.

Los 19 estaban citados para este miércoles para la lectura formal de cargos en su contra y para que sostuvieran si se declaran culpables o no culpables, pero renunciaron voluntariamente a su derecho a estar presentes en ese trámite.

El ex presidente republicano y sus aliados están imputados por intentar revertir los resultados de las presidenciales de 2020 en Georgia, donde el demócrata Joe Biden se impuso por un estrecho margen de dos décimas (49,5 %), el más ajustado de todo el país.

La fiscal encargada del caso, la demócrata Fani Willis, ha propuesto a la corte que el juicio arranque el 23 de octubre. El juez ha mantenido esa fecha solo para uno de los acusados, el letrado Kenneth Chesebro, que había solicitado un proceso rápido, pero aún no se conoce la fecha del resto.

La investigación se inició a consecuencia de la llamada en la que el 2 de enero de 2021 Trump pidió al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, que «encontrara» 11.780 votos, uno más de los que había conseguido Biden allí.

La fiscal utilizó en su contra la ley RICO, conocida por emplearse contra los integrantes de la mafia y empleada para garantizar que los líderes de una asociación criminal, y no solo sus subordinados, rindan cuentas ante la justicia.

Entre los acusados también están el ex abogado de Trump y ex alcalde de Nueva York Rudy Giuliani y algunos de sus abogados durante la campaña que pretendían engañar al presidente del Senado estadounidense, entre otros, en la certificación de los votos para decantarse por Trump, a pesar de que había perdido los comicios en ese estado.

Georgia se alzó como un estado clave en las presidenciales de 2020 porque el margen entre Biden y Trump fue tan estrecho que se hizo un recuento manual completo para despejar las dudas sobre un posible fraude, un procedimiento cuyo resultado siguió sin convencer al entonces presidente saliente.

Trump está inculpado en cuatro casos penales, dos por injerencia electoral en Washington y Georgia, otro en Florida por llevarse de la Casa Blanca papeles clasificados al abandonar el poder y el cuarto en Nueva York por pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels para silenciar durante la campaña de 2016 un affaire que tuvieron en el pasado.