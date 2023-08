Un transexual solicita la eutanasia por los dolores provocados tras una operación de cambio de sexo

Una mujer transgénero llamada Louis Cardinal criticó duramente al sistema de salud de Canadá el mes pasado por rechazar su solicitud de eutanasia debido al dolor que sufre debido a su vagina construida quirúrgicamente. El hombre biológico se arrepiente de haberse sometido la vaginoplastia en el año 2009 y reveló que desde el primer momento de la intervención desarrolló complicaciones y que actualmente sigue experimentando presión constante, dolor e incomodidad. En un mensaje que lanzó en redes sociales declaró que «el dolor de la intervención era tan fuerte que en enero solicité la inyección letal». Esta situación de negativa por parte del sistema de salud canadiense a aplicarle la eutanasia ha llevado al transgénero a considerar este suceso como una violación de los derechos humanos. Cardinal aseguró que volverá a solicitar la inyección letal en los próximos meses, a menos que los especialistas por fin le ayuden a aliviar el dolor.

El sistema sanitario canadiense y sus problemas

Su caso subraya los peligros del sistema de salud canadiense, que es uno de los más permisivos del mundo tanto para la eutanasia como para la afirmación del género elegido por un individuo. Desde la clínica donde Cardinal solicitó la eutanasia aseguran que «Louis no cumple con los requisitos necesarios para poder realizarle una muerte asistida». Además informan que una persona que es transexual no califica para el programa de eutanasia, que solamente está abierto a quienes padecen enfermedades incurables o discapacidades, ya que existen opciones para mitigar el dolor de la cirugía de cambio de sexo. Cardinal argumentó que «la eutanasia es la única opción que queda», ya que la crema anestésica recetada no alivió el dolor causado por su «nueva vagina».

La oposición en contra de la ley

Según los opositores canadienses el caso ha demostrado los peligros no solo de la cirugía transgénero, sino también de la liberalización de las leyes de eutanasia en Canadá desde 2021. Esto ha abierto el camino para un récord estimado de 13.500 suicidios respaldados por el estado el año pasado, frente a los 10.064 en 2021. Los activistas han expresado su preocupación de que más personas como Cardinal solicitarán el programa en lugar de los pacientes con enfermedades terminales.

Este mes, investigadores de la Universidad de Florida y Brooks Rehabilitation publicaron un estudio que afirmaba que cuatro de cinco personas que se sometieron a una cirugía genital de cambio de sexo en los últimos cinco años experimentaron dolor prolongado después de la cirugía. También encontraron que el 57 % informó que las relaciones sexuales fueron una experiencia dolorosa después de su cirugía.