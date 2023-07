Un hospital de Ontario lleva drag queens a leer libros sobre «inclusión y diversidad» a niños enfermos

El Hospital Infantil del Centro de Ciencias de la Salud de London, en Ontario, Canadá, celebró varias lecturas sobre «inclusividad, aceptación y diversidad» en las que los ponentes eran dos drag queen. Esto sucedió el pasado 20 de julio después de que la institución sanitaria se asociase con la organización LGTBI Rainbow Optimist Club con el objetivo de llevar historias «drag» a pacientes, familias y personal. El mismo centro publicó un video sobre estas charlas en sus redes sociales donde se ve como dos hombres vestidos de mujeres leen cuentos a los niños enfermos.

To kick off Pride Week in London, Children’s Hospital at LHSC partnered with @Rainbow0ptimist to bring Drag Storytime to patients, families and staff where we spent the morning reading books that promoted acceptance, inclusion and diversity.

Learn more: https://t.co/CuLwtGJsZZ pic.twitter.com/DsVy7Hi3Sc

— London Health Sciences Centre (@LHSCCanada) July 20, 2023