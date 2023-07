Un hombre quiere ser la primera mujer trans en abortar sometiéndose a un trasplante de útero

Un video en el que un transexual afirma que quiere tener un útero para abortar se ha hecho viral a través de redes sociales donde acumula miles de reproducciones. En la grabación el hombre asegura que quiere tener «un trasplante de útero, ovarios y óvulos incluidos» para luego tener «sexo gay» y después tener un aborto.

«Quiero ser la primera mujer trans en tener un trasplante de útero, ovarios y óvulos incluidos. Y quiero ser la primera mujer trans que tenga un aborto. Dejaré que un médico que ya haya trasplantado un útero completo antes, corte los órganos de una donante sana voluntaria y los ponga en mi cuerpo. Pondré cuerpo y alma en el cuidado postoperatorio. Tendré tanto sexo gay como pueda con las «mujeres» trans que haga falta y dejaré que los tránsfobos y homófobos se rasquen la cabeza preguntándose qué hacer. Y quiero ser la primera mujer trans en tener un aborto».

Los deseos del transexual, que no han dejado indiferente a nadie, han sido duramente criticados en redes sociales. «Una eminencia… Hay mujeres que pasan muchos años, y muchos tratamientos para poder ser madres, y este ser quiere un útero trasplantado para tener un aborto… Feminismo lo llaman… Este es un gilipollas de toda la vida…», ha opinado una usuaria. «Les ponen demasiada atención a estos fenómenos», ha escrito otro.

Una eminencia…

Hay mujeres que pasan muchos años, y muchos tratamientos para poder ser madres, y este ser quiere un útero trasplantado para tener un aborto…

Feminismo lo llaman…

Este es un gilipollas de toda la vida… — MSFC🔺🇪🇦💚🇪🇸 (@Msfc28) July 12, 2023

Les ponen demasiada atención a estos FENOMENOS. — El Imprudente TV (@ElImprudenterd) July 12, 2023

Muchos transexuales desean tener órganos reproductores operativos del sexo opuesto, en cierta manera su orientación tiende a ello. Incluso llegan a autosugestionarse creyendo que tienen síntomas propios de otro cuerpo biológico. Un ejemplo claro fue el de un transexual que pensaba que tenía síntomas premenstruales siendo un hombre. Este hecho se hizo muy conocido en redes sociales pues el afectado se grabó un video que luego publicó en redes sociales donde alcanzó más de medio millón de visualizaciones. Durante el video el hombre se quejaba de que había tenido calambres «increíblemente fuertes todo el día» y de que había tenido que vomitar 3 veces. Todo este dolor, alegó, le estaba arruinando su visita al parque de atracciones Walt Disney World, en Orlando.

«La gente dice que no tengo síntomas del síndrome premenstrual, pero he tenido calambres increíblemente fuertes todo el día y en algún momento mi tolerancia al dolor desapareció. Y comenzó a doler increíblemente durante las últimas 2 horas. Tanto que me hizo ir y vomitar 3 veces. Así que si, los síntomas del síndrome premenstrual arruinaron mi viaje a Disney».