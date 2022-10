«Hasta la vista, baby». Así se despidió Boris Johnson del Parlamento el pasado 21 de julio tras verse obligado a presentar su renuncia azuzado por una enorme crisis en el Partido Conservador británico por sus escándalos y mentiras del Partygte durante la pandemia de Covid. Citaba el ex primer ministro británico a Arnold Schwarzenegger en la película Terminator, en un guiño buscado que daba a entender que en un futuro podría volver a la primera línea política. Ni dos meses han pasado y esa premonición es una posibilidad en el escenario político británico, bautizado con gran acierto como Britaly por el siempre visionario The Economist.

Porque en la quiniela de candidatos para sustituir a la efímera Liz Truss (que, no en vano, quedará para la historia como la premier que enterró a la Reina Isabel II), Boris Johnson ocupa un lugar destacado. Al menos, su nombre es el que más controversia ha despertado.

Porque el Partido Conservador británico ha abierto este viernes su frenética campaña para buscar al sustituto de Liz Truss, y ha saltado la posibilidad de que vuelva Boris Johnson, quien ya que suma sus primeros apoyos, pero también una tenaz oposición. De hecho, este viernes ha estado en todas las portadas de los rotativos británicos. Truss renunció este jueves tras apenas 45 días en el cargo marcados por una crisis económica y fiscal desencadenada por sus propias decisiones.

Por lo pronto, este mismo viernes la ministra británica de Relaciones con el Parlamento, Penny Mordaunt, se ha convertido en la primera candidata ocupar el 10 de Downing Street. «Soy candidata para ser la jefa del Partido Conservador y primera ministra, para unir a nuestro país, concretar nuestros compromisos y ganar las próximas elecciones legislativas», escribió en redes Mordaunt, de 49 años y ex ministra de Defensa y de Comercio Internacional.

I’ve been encouraged by support from colleagues who want a fresh start, a united party and leadership in the national interest.

I’m running to be the leader of the Conservative Party and your Prime Minister – to unite our country, deliver our pledges and win the next GE.#PM4PM pic.twitter.com/MM0NTHJ5lH

— Penny Mordaunt (@PennyMordaunt) October 21, 2022