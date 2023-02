La policía de Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco, se está ensañando con las víctimas de terremoto de Turquía, que, desesperadas porque no les llega ningún tipo de ayuda humanitaria, ni comida no ropa, ni medicinas, se lanzan a las calles a saquear lo poco que encuentren. Es en ese momento cuando agentes de policía turcos les arrestan y les someten a abusos y a severas agresiones, que en algunos caos llegan hasta el azotamiento.

Cada vez son más numerosas las voces que se alzan contra el Gobierno de Erdogan por su falta de acción y por su inoperancia en acudir a ayudar a las víctimas del peor terremoto de la historia en Turquía. De hecho, cuerpos de rescate de algunos países han abandonado sus tareas tras denunciar que trabajan sin seguridad y rodeados de acciones violentas contra ellos.

También las ONG han denunciado los abusos perpetrados por la Policía en particular contra presuntos saqueadores en la zona más afectada por los terremotos que el pasado lunes sacudieron el sur de Turquía.

«Hay muchas imágenes estremecedoras de policías y civiles golpeando y maltratando a quienes supuestamente habían saqueado las ruinas tras el terremoto», ha apuntado en redes la delegada para Turquía de Human Rights Watch (HRW), Emma Sinclair-Webb.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan hollowed out state institutions, placed loyalists in key positions, and enriched his cronies—paving the way for this tragedy. https://t.co/2GaduuzeAc

— Emma Sinclair-Webb (@esinclairwebb) February 12, 2023