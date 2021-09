Los talibanes han sofocado este martes una protesta en la capital de Afganistán, Kabul, a golpes contra las mujeres y con tiros al aire. Una manifestación, en su mayoría integrada por mujeres, pedía la no intervención de Pakistán en la crisis afgana, además de exigir respeto a los derechos femeninos. Se trata de la mayor protesta nunca vista en la historia de Kabul, cientos de miles de personas han salido a la calle, según atestigua Aisha Ahmad, una periodista freelance afgana. La misma periodista ha reportado multitud de heridos y tres muertos por el tiroteo al aire con munición real.

Today’s #Kabul protests were the largest ever Kabul seen in history, hundreds thousands our out. Impossible for the #Taliban to control.

I think it was a historic day!#FreeAfghanistan #AfghanistanCrisis #AfghanWomen#AfghanistanProtests pic.twitter.com/zhtGiYDeor

— Aisha Ahmad (@AishaTaIks) September 7, 2021