El ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, Jaushieh Joseph Wu, ha señalado al alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, en plena escalada de la invasión rusa sobre Ucrania, que su país sentía la situación que atraviesa el pueblo ucraniano «como si nos estuviera pasando a nosotros mismos». Palabras contundentes y categóricas para mostrar el dirigente taiwanés los paralelismos de esa guerra con la presión militar de China con su propio territorio.

A través de una larga videoconferencia, Wu le advirtió a Klitschko que Taiwán y Ucrania eran democracias «en la primera línea de resistencia a la expansión del autoritarismo». También añadió que su pueblo se enfrenta a una gran amenaza del régimen autoritario al otro «lado del estrecho de Taiwán y hace que nos sintamos como si no pasara a nosotros por un país que quiere injustamente anexionarnos».

En este sentido, Wu tuvo un gesto de apoyo muy especial con el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, al mostrar a través de las redes sociales el cariño de su pueblo, especialmente dirigido al ex campeón de boxeo: «Campeón, seguiremos apoyándote a ti y a tu gente, ya que la libertad prevalecerá».

Called @Vitaliy_Klychko to convey support from the people of #Taiwan for #Ukraine. The fighting spirit of the @Kyiv mayor is admirable. Champ, we’ll continue to stand with you & your people. Freedom will prevail! JW pic.twitter.com/bhL8T4vzgA

— 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) 🇹🇼 (@MOFA_Taiwan) April 22, 2022