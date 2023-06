Soldados ucranianos celebran como Cristiano Ronaldo mientras disparan el obús autopropulsado CAESAR

Un video donde se ve a unos soldados ucranianos disparar un obús se ha hecho viral en redes sociales con más de 4 millones de visualizaciones. Ahora bien, la grabación no es famosa porque muestre un simple acto de guerra sino porque se ve a militares del ejército ucraniano celebrando los brutales disparos al estilo del futbolista Cristiano Ronaldo.

Este hecho ha recibido miles de reacciones a través de redes sociales criticando y celebrando a partes iguales el curioso homenaje al deportista portugués. «Soy fanático de Messi, pero tengo que dárselo a Cr7, es literalmente un ícono cultural», ha dicho un usuario en respuesta al video. Otra persona se ha referido a Ronaldo como el futbolista que «más ha influido en las estrellas más jóvenes». «Su nombre. Su personaje. Ha influido en las estrellas jóvenes más grandes del juego. Su nombre vivirá para siempre», ha escrito. «Ellos ahora ganarán», ha mencionado un internauta en referencia a la suerte que les dará celebrar como el mundialmente famoso futbolista.

Im a Messi fan but gotta give it to Cr7 he is literally a cultural icon

His name. His character. He has influenced the biggest young stars in the game. His name will live forever.

