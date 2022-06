Scholz, Macron y Draghi se reúnen con Zelenski en Kiev: «Los ucranianos son héroes»

Emmanuel Macron, Olaf Scholz y Mario Draghi han viajado a Irpin, en las afueras de Kiev, para reunirse con Volodímir Zelenski. Un encuentro en el que tienen por objetivo expresar la solidaridad europea con Ucrania, así como el envío de armas.

«Todos hemos visto las imágenes de una ciudad devastada que es, a la vez, una ciudad heroica. Aquí, como en otros lugares, los ucranianos detuvieron al Ejército ruso en su viaje hacia Kiev. La población ucraniana y el Ejército son héroes», ha manifestado el presidente francés en su visita a la ciudad devastada de Irpin.

En este sentido se ha expresado el canciller alemán, quien ha ensalzado que el viaje busca «mostrar apoyo a Ucrania y a los ciudadanos de Ucrania». «No queremos sólo demostrar solidaridad, queremos garantizar que la ayuda que organizamos, financiera y humanitaria, pero también en lo relativo a armas, continúa», ha apostillado.

Scholz ha destacado que este apoyo será entregado mientras sea necesario y ha argüido que las sanciones impuestas por la UE contra Moscú «contribuyen a la posibilidad de que Rusia abandone su plan y retire sus tropas».

La visita, que llega un día antes de que la Comisión Europea se pronuncie sobre el estatus de Ucrania como candidato a unirse a la UE, es la primera que realizan los líderes de estos tres países a Ucrania desde el inicio de la invasión, ordenada el pasado 24 de febrero por Vladimir Putin.

Según las informaciones recogidas por la agencia italiana de noticias AdnKronos, los tres líderes europeos han tardado unas diez horas en cubrir la ruta entre la estación de tren de la ciudad polaca de Medyka (sureste) y Kiev, recorrido en el que además han mantenido una cumbre informal de unas dos horas.

Al dirigente francés, el canciller alemán y el jefe del Gobierno italiano se ha unido también el presidente rumano, Klaus Iohannis, que ha reclamado que «la agresión rusa termine» y ha trasladado su «firme apoyo a Zelenski y el pueblo ucraniano». Así lo ha trasladado en una publicación que ha compartido a través de su cuenta de Twitter.

In Kyiv today with my European colleagues 🇩🇪 Chancellor @OlafScholz, 🇫🇷 President @EmmanuelMacron and 🇮🇹 PM Mario Draghi @Palazzo_Chigi to show our strong support and full solidarity with President @ZelenskyyUa and the Ukrainian people. This illegal Russian aggression must stop! pic.twitter.com/r5wKaGJm9b

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) June 16, 2022