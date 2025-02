El controvertido Robert F. Kennedy Jr. confirmado como secretario de Sanidad de Trump

El Senado ha confirmado este jueves a Robert F. Kennedy Jr. como secretario del Departamento de Sanidad de Donald Trump. La Cámara Alta ha dado luz verde al nombramiento con 52 votos a favor y 48 en contra. Robert F. Kennedy Jr., miembro de la familia más emblemática del Partido Demócrata, formará parte de la administración republicana de Donald Trump. Todos los demócratas del Senado votaron en contra del sobrino del ex presidente John F. Kennedy e hijo del ex fiscal general y senador de Nueva York Robert F. Kennedy. El senador Mitch McConnell, republicano de Kentucky, se pronunció en contra de Kennedy junto a todos los demócratas. McConnell tuvo polio de pequeño y explicó su decisión debido a la postura de Kennedy contra las vacunas.

«Kennedy se ha comprometido a reorientar nuestro enfoque de la atención sanitaria y a restaurar la fe en nuestras instituciones», ha explicado el presidente del Comité de Finanzas del Senado, el republicano de Idaho, Mike Crapo. «Su pasión por hacer frente a la epidemia de enfermedades crónicas salvará vidas, reducirá costes y sentará las bases de un país más sano y fuerte», ha destacado Mike Crapo.

El Departamento de Sanidad tiene un presupuesto de 1,7 billones de dólares que supervisa la alimentación y los medicamentos, la lucha contra las enfermedades y los principales programas de seguros, como Medicare (seguro médico para mayores de 65 años, enfermos del riñón y jóvenes con discapacidades) y Medicaid (seguro médico para familias de bajos recursos).

Kennedy forjó su carrera como abogado medioambientalista, activista y presidente de la organización antivacunas Children’s Health Defense. Esto le ha convertido en un candidato poco frecuente. La administración Biden y Obama han preferido secretarios que fuesen antiguos congresistas o ejecutivos del sector farmacéutico.

Kennedy ha creado una coalición diversa de apoyo durante su batalla de confirmación. Le han respaldado el grupo de mujeres liberales «crunchy granola moms» (madres de granola crujiente) que buscaban alternativas naturales a algunos medicamentos o productos de consumo. También los conservadores escépticos ante la narrativa del gobierno durante la crisis del Covid.

Kennedy ha prometido poner fin a la relación entre las empresas farmacéuticas y los funcionarios estadounidenses que las regulan. También ha asegurado que combatirá los aditivos en el suministro de alimentos y la crisis de adicción de Estados Unidos a los opiáceos, que suele empezar con medicamentos contra el dolor recetados.

Kennedy ha prometido reducir el número de funcionarios del Departamento de Sanidad, eliminar oficinas de la Administración de Alimentos y Medicamentos y desviar recursos de la lucha contra las enfermedades infecciosas hacia investigación que promueva la salud general.

Sin embargo, los comentarios anteriores de Kennedy sobre las vacunas han hecho complicada su confirmación de este jueves. En particular, sus comentarios de la relación no probada con el autismo han provocado ciertas alarmas.

Robert F. Kennedy Jr. ha sido criticado por defender la necesidad de comprobar la eficacia de las vacunas. Para algunos senadores demócratas intentaba cuestionar la ciencia.

Robert F. Kennedy Jr., sobrino del ex presidente John F. Kennedy e hijo del ex fiscal general y ex senador de Nueva York Robert F. Kennedy, se presentó a las elecciones presidenciales de 2024 como demócrata. Posteriormente, se inscribió como candidato independiente. Después se retiró y apoyó a Trump.