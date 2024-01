Este martes, varias mujeres que fueron rehenes de Hamás en Gaza han comparecido en un comité en el Parlamento de Israel para exponer cómo vivieron las semanas que estuvieron secuestradas por el grupo terrorista. Las rehenes liberadas han confirmado la existencia de violencia sexual como arma de guerra y han asegurado que aquellos que continúan cautivos seguirán sufriéndola.

Las mujeres que han compartido su experiencia en el Parlamento israelí fueron secuestradas el pasado 7 de octubre, cuando Hamás comenzó sus ataques. El pasado mes de noviembre fueron liberadas. Ahora, aseguran que las rehenes en la Franja sufren abusos sexuales y son tratadas «como muñecas».

«Los terroristas traen ropa inapropiada, ropa de muñecas, y convierten a las chicas en sus muñecas. Muñecas con una cuerda con la que puedes hacer lo que quieras y cuando quieras», ha declarado la antigua rehén Aviva Siegel, que ha acudido al comité acompañada de su hija Shir, que también fue secuestrada y posteriormente liberada. «Lo vi con mis propios ojos», ha aseverado acerca de la violencia sexual de los integrantes de Hamás sobre las rehenes.

«At this very moment, someone is being raped in a Gaza tunnel…If it were your daughters, your young boys, what would you do?»

Released hostage Aviva Siegel, 64, and her daughter Shir say that both women and men are being raped in Hamas captivity.

“The terrorists bring… pic.twitter.com/bDjYt2XcdC

— Hen Mazzig (@HenMazzig) January 23, 2024