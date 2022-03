Los bombardeos y ataques continúan en territorio ucraniano, esto ha hecho que el presidente Volodímir Zelenski haya pedido en varias ocasiones la aplicación en Ucrania de una zona de exclusión aérea para poder proteger al país desde el aire. Lo que muchos se preguntan es qué es una zona de exclusión aérea y su papel en la guerra entre Rusia y Ucrania.

Zona de exclusión aérea, la petición de Zelenski

Una zona de exclusión aérea es un espacio delimitado donde se aplica una prohibición de volar, es decir, se impide el vuelo de aviones por una determinada zona o país. Es una medida eficaz y radical de ofrecer seguridad a ciudades en conflicto, ya que se toman todo tipo de medidas para evitar la circulación en la zona delimitada.

Esta suele ser una medida que se aplica para proteger zonas o países vulnerables a posibles ataques aéreos, de esta manera se conserva el espacio y se evita la destrucción por parte de los ataques que se puedan producir. Este es el caso de Ucrania y es por este motivo que su presidente ha pedido varias veces a occidente aplicar esta medida de manera urgente.

La posición de la OTAN frente al conflicto

Frente al aumento de los bombardeos en los momentos álgidos en el conflicto de Rusia y Ucrania, Zelenski recurre a la OTAN, pidiendo aplicar esta medida en Kiev para evitar la destrucción de la ciudad y acabar con los bombardeos.

No obstante, por ahora la OTAN se mantiene reacia a dar el visto bueno a la aplicación de una área de exclusión aérea en la zona. Aceptarlo podría suponer una implicación activa por parte de la OTAN y frente a este hecho, el secretario general Jens Stoltenberg remarca que la OTAN no forma parte directa del problema y su responsabilidad es garantizar que no escale o se extienda más allá de Ucrania.

Esta medida ya se ha utilizado anteriormente en otros conflictos como en Irak para evitar pérdidas humanas y materiales en los países en guerra. No obstante, en este caso la OTAN se mantiene en su posición de rechazar esta exclusión aérea en Ucrania.

La respuesta de Rusia ha sido clara

Ante esta situación, la respuesta del gobierno ruso ha sido clara. Según han informado, la delimitación de una zona de exclusión aérea por parte de la OTAN se entendería, por el gobierno ruso, como una entrada directa de estos países en la guerra. Este paso marcaría un antes y un después en este conflicto, ya que por ahora, la UE O la OTAN solo han aplicado medidas económicas o armamentísticas, sin tener una participación directa como entidad o país en la guerra entre Rusia y Ucrania.

Por ahora, los líderes europeos intentan negociar la paz entre los países, funcionando como mediadores y poniendo barreras económicas, pero sin implicarse activamente en la acción militar. Esta actuación tiene el objetivo principal de evitar que este conflicto, que ya empezó hace dos semanas, se convierta en una guerra a nivel mundial.