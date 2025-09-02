Un hombre de origen tunecino hiere a 5 personas en Marsella antes de ser abatido a tiros por la Policía

La Policía francesa ha abatido a un hombre que ha apuñalado a cinco personas en el interior de un hotel del centro de Marsella este martes. El hombre, de origen tunecino y bajo vigilancia judicial, había sido expulsado por haber dejado de pagar el hotel y comenzó a discutir con el personal del establecimiento. Uno de los heridos se encuentra en estado crítico, según han informado fuentes de la Fiscalía a medios franceses. Las autoridades han indicado que no hay indicios de tratarse de un ataque terrorista.

Los hechos comenzaron dentro del hotel, ubicado en el centro de la ciudad francesa de Marsella, donde el hombre hirió a tres personas, entre ellas a su compañero de habitación y al gerente del hotel. Tras esto, salió a la calle con una barra de hierro y dos cuchillos, donde hirió a dos personas más antes de ser abatido por los disparos de los agentes de las fuerzas de seguridad.

La Fiscalía de Marsella ha informado de que, después de ser expulsado del hotel por no pagar su alojamiento, el hombre atacó a su compañero de habitación, al encargado del establecimiento y al hijo de éste. El atacante salió a la calle después de herir a estas personas y se dedicó a acuchillar «a ciegas» a las personas que se encontraba, hiriendo a otras dos personas.

La Policía no tardó mucho en llegar al lugar de los hechos, donde pidieron al asaltante que depusiera las armas. Cuando el hombre se abalanzó sobre ellos, los agentes abrieron fuego y éste murió en el acto.

Bruno Retailleau, ministro del Interior de Francia, tiene previsto desplazarse a Marsella para recabar información sobre lo ocurrido. La Fiscalía ha informado de que el atacante se encontraba en Francia en situación irregular.