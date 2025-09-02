Alcaraz no encuentra rival: funde a Lehecka y ya espera a Djokovic en semifinales del US Open

Lehecka miró a su banquillo con cara de resignación en búsqueda de respuesta. ¿Qué hago? Desde el otro lado le llovían incógnitas en forma de cañonazos que destrozaron su escudo. Y eso que ofreció resistencia, especialmente en el tercer set, pero acabó hecho añicos (6-4, 6-2, 6-4) ante la potencia Alcaraz, que ya espera a Djokovic en semifinales del US Open. Lehecka lo intentó todo y todo volvió a no ser suficiente para arañar si quiera un set al español.

Nunca es agradable enfrentarse a Jiri Lehecka. El checo, un híbrido entre potencia y serenidad, posee uno de los servicios más explosivos del circuito. Sus 185 centímetros de altura y brazos espigados le permiten golpear la pelota arriba y alcanzar los 230 km/h. Mostró buen juego de pista, energía en cada desplazamiento, determinación… Y volvió a no bastar. ¿Qué hay que hacer para ganar a este Alcaraz?

Resulta complicado dibujar una solución certera ante la versión más madura del murciano. Está siendo el torneo de su confirmación. Sus victorias no dejan reproche alguno. El más puntilloso podrá decir que hay alguno juegos en los que parece humano. Claro, sólo faltaba que el rival no pintara nada. «Ve a por ello convencido», le recordó Ferrero para que no se dejara ir por su superioridad. Y ahí que siguió.

Cañonazo a cañonazo. Sin ceder un set y si quiera permitir una bola de break a su rival. Ha precintado 55 de sus 56 servicios en lo que va de torneo, únicamente Darderi logró el imposible. Y ocurrió en ese impasse en el que sufrió molestias en la rodilla. Lehecka no llegó ni a ilusionarse con ello. No encontró caminos por los que empujar al murciano, que se imponía con intercambios largos, al servicio y restaba con peligro.

Alcaraz pasa por la Arthur Ashe como si esto no fuera con él. Como si todavía no hubiera llegado el momento crítico del torneo. Y eso que ante Lehecka eran cuartos. El checo fue a remolque todo el partido. ¡Bom, bom! Dos roturas de de saque al inicio de los dos primeros sets fueron demasiada losa a levantar. Comenzó el tercero mantienen el servicio y amagando con ofrecer más resistencia. Alcaraz le atacaba con su resto, más agresivo que en otros partidos.