«Es mi método infalible»: el truco de una experta para dejar la goma de la lavadora impecable en segundos

La goma de la lavadora puede quedar como nueva con un sencillo truco de una experta en limpieza. Las redes sociales quizás nos revelan una forma de limpieza que puede acabar con una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Estos momentos en los que queremos apostar por una casa lo más limpia posible, nos empujarán a ver qué es lo que podemos conseguir.
Sin duda alguna estamos ante un truco que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener. Aunque la lavadora es un elemento que limpia nuestra ropa, no nos asegura que esté siempre limpia, sino todo lo contrario. Puede sufrir las consecuencias de un exceso de humedad que le dará un olor y unas características que quizás nos costará más de creer de lo que nos imaginaríamos. Es hora de dejar salir un cambio de tendencia que puede ser esencial, toma nota de lo que puedes conseguir con la ayuda de un sencillo truco de una experta en limpieza.
Es un método infalible de limpieza
La limpieza se ha convertido en uno de los elementos que más tiempo nos hace invertir, especialmente en estos días en los que necesitamos tener una casa en perfectas condiciones, en especial una de las herramientas que pueden llegar a ser especialmente necesarias.
Usamos la lavadora más de lo que nos imaginaríamos. Es una herramienta esencial para conseguir un plus de buenas sensaciones que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener. Este cambio de tendencia acabará marcando una diferencia significativa.
Son momentos de apostar claramente por una parte de la lavadora que nos debe quedar lo más limpia posible. Ese olor que notamos a veces y que no es habitual, a humedad o quizás algo peor, llega cuando no le prestamos atención a la lavadora, en especial a esta goma que suele estar a merced de una serie de elementos esenciales.
Este método es el que usa una de las máximas expertas en redes sociales. Un buen básico que quizás deberemos empezar a tener en consideración y que puede ser clave en estos días de temporada veraniega. Cuando estamos más en casa o disponemos de tiempo es el momento adecuado para hacer realidad lo que queremos.
Dejarás la goma de la lavadora impecable en unos segundos
Tal y como nos explica María Sánchez Fernández, experta en limpieza, en sus redes sociales, sólo necesita dos elementos para conseguir que este electrodoméstico quede perfecto: «Con un papel de cocina empapado en oxígeno activo dejo la goma de la lavadora como nueva».
Los expertos de Lacasadelelectrodoméstico nos explican la forma de limpiar la lavadora paso a paso, de una forma que quizás desconocíamos hasta la fecha:
- En un recipiente, mezcla 1/4 de taza de bicarbonato de sodio con 1/4 de taza de agua y luego vierte la mezcla en el dispensador del detergente o directamente en el tambor.
- En el mismo recipiente, mezcla 1/4 de taza de vinagre blanco con 1/4 de taza de agua caliente y agrégalo al tambor o al dispensador. El bicarbonato de sodio y el vinagre se combinarán y crearán una reacción de espuma que ayudará a eliminar los residuos y las bacterias.
- Ejecuta un ciclo de lavado largo con agua caliente, preferiblemente a la temperatura más alta que admita tu lavadora. Esta combinación de bicarbonato de sodio y vinagre limpiará el tambor y eliminará los olores desagradables.
- Si tu lavadora tiene un programa de limpieza automática o un ciclo dedicado para limpiar el tambor, úsalo siguiendo las instrucciones del fabricante.
También debes tener en cuenta que la lavadora la debes lavar también por la parte más exterior, la que no está en contacto con la ropa o el agua. Los beneficios de una limpieza profunda de la lavadora son enormes:
- Rendimiento óptimo: la limpieza regular de la lavadora asegura que funcione correctamente, lo que significa que tu ropa se lavará y se enjuagará de manera más eficiente.
- Durabilidad: al mantener la lavadora limpia y libre de residuos, se reducirá el desgaste y prolongará su vida útil, lo que te permitirá ahorrar dinero a largo plazo al evitar costosas reparaciones o reemplazos prematuros.
- Eliminación de malos olores: la acumulación de suciedad, moho y bacterias puede generar malos olores en la lavadora y, posteriormente, transferirse a tu ropa. Una limpieza adecuada evita esto y mantiene tus prendas frescas y limpias.
- Higiene y salud: la limpieza regular de la lavadora evita la proliferación de bacterias y moho, lo que es especialmente importante si lavas ropa de cama, ropa de bebé o ropa sucia en general, ya que así se evitará la contaminación cruzada.
- Ahorro de energía: una lavadora limpia y bien mantenida funciona de manera más eficiente, lo que reduce el consumo de energía y, por lo tanto, disminuye el costo de tus facturas de servicios públicos.
- Evita manchas y decoloración: los residuos acumulados en la lavadora pueden transferirse a la ropa durante el ciclo de lavado y provocar manchas o decoloración.
- Previene obstrucciones: la limpieza frecuente de los filtros y desagües evita obstrucciones que podrían causar problemas de drenaje o incluso dañar componentes internos de la lavadora.