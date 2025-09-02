«Es mi método infalible»: el truco de una experta para dejar la goma de la lavadora impecable en segundos

La goma de la lavadora puede quedar como nueva con un sencillo truco de una experta en limpieza. Las redes sociales quizás nos revelan una forma de limpieza que puede acabar con una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Estos momentos en los que queremos apostar por una casa lo más limpia posible, nos empujarán a ver qué es lo que podemos conseguir.

Sin duda alguna estamos ante un truco que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener. Aunque la lavadora es un elemento que limpia nuestra ropa, no nos asegura que esté siempre limpia, sino todo lo contrario. Puede sufrir las consecuencias de un exceso de humedad que le dará un olor y unas características que quizás nos costará más de creer de lo que nos imaginaríamos. Es hora de dejar salir un cambio de tendencia que puede ser esencial, toma nota de lo que puedes conseguir con la ayuda de un sencillo truco de una experta en limpieza.

Es un método infalible de limpieza

La limpieza se ha convertido en uno de los elementos que más tiempo nos hace invertir, especialmente en estos días en los que necesitamos tener una casa en perfectas condiciones, en especial una de las herramientas que pueden llegar a ser especialmente necesarias.

Usamos la lavadora más de lo que nos imaginaríamos. Es una herramienta esencial para conseguir un plus de buenas sensaciones que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener. Este cambio de tendencia acabará marcando una diferencia significativa.

Son momentos de apostar claramente por una parte de la lavadora que nos debe quedar lo más limpia posible. Ese olor que notamos a veces y que no es habitual, a humedad o quizás algo peor, llega cuando no le prestamos atención a la lavadora, en especial a esta goma que suele estar a merced de una serie de elementos esenciales.

Este método es el que usa una de las máximas expertas en redes sociales. Un buen básico que quizás deberemos empezar a tener en consideración y que puede ser clave en estos días de temporada veraniega. Cuando estamos más en casa o disponemos de tiempo es el momento adecuado para hacer realidad lo que queremos.

Dejarás la goma de la lavadora impecable en unos segundos

Tal y como nos explica María Sánchez Fernández, experta en limpieza, en sus redes sociales, sólo necesita dos elementos para conseguir que este electrodoméstico quede perfecto: «Con un papel de cocina empapado en oxígeno activo dejo la goma de la lavadora como nueva».

Los expertos de Lacasadelelectrodoméstico nos explican la forma de limpiar la lavadora paso a paso, de una forma que quizás desconocíamos hasta la fecha:

En un recipiente, mezcla 1/4 de taza de bicarbonato de sodio con 1/4 de taza de agua y luego vierte la mezcla en el dispensador del detergente o directamente en el tambor.

En el mismo recipiente, mezcla 1/4 de taza de vinagre blanco con 1/4 de taza de agua caliente y agrégalo al tambor o al dispensador. El bicarbonato de sodio y el vinagre se combinarán y crearán una reacción de espuma que ayudará a eliminar los residuos y las bacterias.

Ejecuta un ciclo de lavado largo con agua caliente, preferiblemente a la temperatura más alta que admita tu lavadora. Esta combinación de bicarbonato de sodio y vinagre limpiará el tambor y eliminará los olores desagradables.

Si tu lavadora tiene un programa de limpieza automática o un ciclo dedicado para limpiar el tambor, úsalo siguiendo las instrucciones del fabricante.

También debes tener en cuenta que la lavadora la debes lavar también por la parte más exterior, la que no está en contacto con la ropa o el agua. Los beneficios de una limpieza profunda de la lavadora son enormes: