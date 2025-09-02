Piden que todas las casas españolas pinten con una tiza el suelo alrededor de la cama: la razón

Las casas españolas empiezan a tener una peculiaridad que debemos tener en cuenta, una serie de pintadas con tiza en el suelo alrededor de la cama. Ha llegado una costumbre que quizás nos sorprenderá, pero tiene su razón de ser y hoy en día es imprescindible. En especial, si tenemos en cuenta que estamos ante la llegada de un cambio de ciclo destacado que no sólo afecta a las personas, sino también a todos los animales.

Llega septiembre y con él volvemos a la rutina, pero empiezan a bajar unas temperaturas que muestran una tendencia totalmente diferente. Es hora de apostar claramente por un cambio que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no hubiéremos tenido en consideración. Por lo que, habrá llegado el momento de pensar en un truco que nos evitará una de las plagas más comunes en casi todas las casas, las arañas. Son un riesgo que deberemos evitar y que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener en cuenta.

La razón por la que se pinta el suelo alrededor de la cama

Alrededor de la cama podremos empezar a pensar en un destacado cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días de temporada. Cuando despedimos el calor y empieza el frío, hay un comportamiento animal que debemos tener en cuenta.

Tenemos que empezar a pensar en un cambio que puede acabar siendo lo que hará realidad una serie de cambios que podemos percibir desde ahora mismo. Con la llegada del mes de septiembre, las noches son más frías, algo que debemos empezar a visualizar de una forma muy diferente.

Habrá llegado ese momento de poner en práctica una serie de técnicas que acabarán siendo los que nos marcarán de cerca. Con más de una sorpresa que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que todo es posible.

La plaga por excelencia de esta temporada, las arañas, pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Por lo que, habrá llegado ese momento de empezar a prepararnos para un marcado cambio de tendencia que quizás no hubiéremos ni imaginado, este detalle nos ayudará a alejar por completo las arañas de nuestra casa.

Las casas españolas hacen esto

Es importante prepararnos para esos días en los que las arañas buscarán refugio en algunos rincones cálidos de nuestra casa, como debajo de la cama. Crear barreras para que no accedan a ellas con la ayuda de una tiza puede ser algo esencial en estos tiempos que corren.

Los expertos de Remihogar nos dan con una serie de consejos que debemos tener en cuenta:

El mantenimiento y la limpieza regular son esenciales para prevenir y eliminar arañas en casa. Una vivienda ordenada y bien mantenida es menos atractiva para las arañas, que buscan rincones oscuros y desordenados para esconderse. Aquí te dejo algunos consejos prácticos: