Laporte repite el caso De Gea 10 años después: la FIFA investiga su fichaje y podría no jugar en el Athletic

Nuevo ‘caso De Gea’ en el fútbol. 10 años después del fichaje frustrado por el portero, ex internacional con España, por el Real Madrid, Aymeric Laporte ha visto como su regreso al Athletic Club se convierte en un casi imposible porque el transfer llegó tarde y el equipo vasco no puede inscribirle en la Liga. Esto se debe a que los papeles de su club de procedencia, el Al-Nassr saudí, no llegaron a tiempo y ahora la FIFA investiga su llegada a San Mamés.

Laporte se veía ya vestido de corto en el estadio donde dio sus primeros pasos en la élite, pero este contratiempo podría impedirle jugar en el Athletic. A sus 31 años, el central internacional español estaría en una situación realmente complicada y debería buscar otro destino o esperar hasta el mercado de fichajes de invierno si la FIFA no cede. A estas horas, el organismo evalúa lo ocurrido, así como la Real Federación Española de Fútbol. La respuesta definitiva tardará unos días.