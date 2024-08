El Real Madrid dejó de valorar la opción Laporte a principios de mercado

El Real Madrid no va a fichar ningún central siempre que todo se mantenga como hasta ahora en la plantilla dirigida por Carlo Ancelotti. Por ello, desde Valdebebas no se buscan alternativas en este momento y cuando se buscaron en un pasado, se desecharon rápido. Sí, el Real Madrid preguntó por la situación de Aymeric Laporte tras conocerse que Leny Yoro se había decantado por los millones del Manchester United. La entidad madridista se interesó por el internacional español, pero pronto comprendió que era una operación que no encajaba en la hoja de ruta.

Aunque desde la dirección deportiva del Real Madrid no se vio con malos ojos la opción de reforzar el centro de la defensa con un jugador experimentado y de rápida adaptación como Laporte, la situación del campeón de Europa con España es compleja. Y es que, en el Al-Nassr saudí, el defensa percibe un salario superior a los 20 millones de euros netos por temporada y tiene contrato hasta 2026. Ni el club blanco iba a pagar ese salario al futbolista, que tendría que haber hecho un grandísimo esfuerzo para poder encajar en la escala salarial de la entidad madridista, ni tampoco iba a pagar una gran cantidad al conjunto saudí por su fichaje. No obstante, sí había una cláusula liberatoria en caso de que un equipo europeo llamase a su puerta.

Cerrado el capítulo central

Con esta situación, el Real Madrid desechó casi de inmediato la opción de fichar a Laporte. No encajaba en la hoja de ruta de la entidad madridista, que se marca por ir paso a paso, sin hacer locuras y sólo hacer un desembolso económico cuando realmente estén convencidos. Lo estaban con Leny Yoro, pero el joven central francés decidió apostar por la Premier League.

La hoja de ruta del Real Madrid respecto a los centrales está clara. La temporada la empezarán con Militao y Rüdiger siendo fijos en el once titular. Luego, estarán Vallejo y Jacobo Ramón, central que esta temporada formará parte del Castilla de Raúl y al que Ancelotti conoce a la perfección. Para finales de octubre o principios de noviembre se espera el regreso de Alaba, aunque es una incógnita como volverá tras su lesión. Si el austriaco está bien, la opción de fichar en enero desaparecerá, mientras que si deja dudas, es probable que sí miren al mercado en busca de alguna opción interesante que saben que será complicada de encontrar.

Obviamente, tampoco se olvidan de Tchouaméni. El mediocentro francés ya demostró la pasada temporada que puede jugar en esa posición cuando sea necesario y Ancelotti le utilizará como central en alguna fase de curso. Con esta situación, se puede decir que el tema central está más que zanjado este verano para el Real Madrid. Sí, Laporte fue una opción que estuvo encima de la mesa, pero que pronto fue desechada.

Joan Martínez, la otra alternativa

La otra alternativa para reforzar el centro de la defensa iba a ser Joan Martínez. El central de 16 años había convencido a todos en pretemporada, pero una grave lesión de rodilla le obligará a aparcar su sueño del primer equipo unos meses. Se espera que regrese a final de curso, aunque lo importante es que se recupere bien.