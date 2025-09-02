Da vértigo: el segundo puente más alto del mundo está en España y es impresionante

El segundo puente más alto del mundo está cerca de España y es realmente impresionante recorrerlo. Habrá llegado el momento de apostar claramente por un plus de buenas sensaciones que acabaremos descubriendo lo mejor de un tipo de detalles que pueden acabar siendo los que marcarán estos días. Es hora de apostar por un cambio a la hora de hacer realidad un cambio que podemos empezar a tener en consideración. Habrá llegado ese día en el que deberemos visitar estos espacios que pueden acabar convirtiéndose en algo realmente sorprendente.

Es impresionante el segundo puente más alto del mundo

Tendremos que viajar a unos kilómetros de Cataluña, muy cerca de la frontera con Andorra está el segundo puente colgante o tibetano más alto del mundo. Una altura considerable que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no hubiéramos ni imaginado.

Andorra comparte lengua y casi territorio, está muy cerca y nos ofrece una serie de elementos que debemos tener en cuenta. Nos sumergiremos de lleno en una escapada de esas que impactan, en especial, si nos gustan las alturas no podemos dejar escapar este lugar.

Tal y como se presenta en la web de Visit Andorra: «Si el vértigo no forma parte de tu vocabulario, el puente tibetano de Canillo te espera. Esta infraestructura tiene 603 m de largo y una elevación máxima de 158 m sobre la Vall del Riu. El puente, situado a 1875 m de altura, mide un metro de ancho y esto permite el paso de la gente en ambos sentidos de la marcha, dado que la ruta está diseñada para ir y volver por el mismo recorrido».

Siguiendo con la misma explicación: «El acceso al Puente Tibetano de Canillo sólo se puede efectuar en autobús desde el pueblo de Canillo o desde el aparcamiento del Mirador del Roc del Quer. Al llegar al cruce con el camino de la Armiana el puente queda a aproximadamente 1 km, que debe hacerse a pie. Con la compra de la entrada del Puente Tibetano de Canillo o del paquete Puente Tibetano de Canillo + Mirador Roc del Quer, el transporte en autobús es gratuito. En el mismo puente, encontrarás una actividad con un plus de adrenalina: el jumping desde el Puente Tibetano, un salto al vacío de 125 metros desde una plataforma de 150 metros de altura. Se trata de una experiencia única que no te puedes perder si quieres disfrutar del Valle del Río desde otra perspectiva. (En invierno, esta actividad no se realiza). Encontrarás toda la información para realizar tu reserva, con las tarifas de los paquetes, el precio de las entradas y el calendario con los horarios de apertura en la web oficial del Puente Tibetano de Canillo. Sea cual sea la época del año en la que hagas cualquiera de las actividades indicadas, te recomendamos llevar siempre el equipamiento adecuado».