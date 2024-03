Pánico en Rusia: evacuan un centro comercial por una amenaza de bomba en San Petersburgo

Pánico en la ciudad natal del presidente de Rusia Vladimir Putin en San Petersburgo este domingo tras una amenaza de bomba en el centro comercial London, que ha sido evacuado mientras la gente corría aterrada. Es la segunda ocasión esta semana en la que se produce un aviso de este tipo en este centro comercial después del ataque terrorista del viernes en Moscú, en el que han muerto asesinadas 137 personas y 144 han resultado heridas en la sala de conciertos Crocus City Hall, reivindicado por el grupo terrorista ISIS.

El terror se ha desatado después de que un individuo que había sido detenido por un asunto diferente indicase a la Policía que había colocado 10 kilos de explosivos en el citado centro comercial, lo cual se ha descartado con posterioridad.

Además de la amenaza de bomba en San Petersburgo, otra mujer ha sido detenida también este domingo por otro falso aviso de bomba en un avión que se disponía a despegar desde Moscú con destino a Ereván, la capital de Armenia, después de que en una supuesta «broma» alegase que llevaba la citada bomba en el equipaje.

