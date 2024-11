OKDIARIO en EEUU: ‘The Wall Street Journal’ oculta la rabia de Paiporta contra Sánchez

El conocido periódico neoyorquino The Wall Street Journal ha publicado este lunes un artículo bajo el título Spain’s King Felipe Pelted With Mud on Visit to Flood Hit Region (Arrojan barro al Rey Felipe de España en su visita a la región afectada por las inundaciones) en el que ocultan la rabia de Paiporta contra Pedro Sánchez señalando al Rey como blanco de la ira popular.

Esta noticia no ha pasado desapercibida para OKDIARIO que se encuentra en Washington para retransmitir en vivo las elecciones de Estados Unidos que enfrentarán a Donald Trump y Kamala Harris por el mando del país norteamericano. En dicha pieza, que se encuentra en una posición preeminente en la sección internacional del medio citado, se menciona que «durante su visita a la ciudad de Paiporta, afectada por las inundaciones, el Rey Felipe de España se enfrentó a los residentes locales que protestaban por la respuesta del gobierno al desastre». Ahora bien, no hace mención alguna a la ira popular que sufrió Pedro Sánchez por parte de los afectados por la DANA y por la cual tuvo que huir en su coche. Tampoco detallan el abandono del Ejecutivo nacional hacia los valencianos ni las largas noches de saqueos y robos que continúan viviendo los afectados por esta tormenta.

En cambio explican la catástrofe citando al presidente del Gobierno en algunos momentos colocándolo como un estratega. «El primer ministro español, Pedro Sánchez, dijo el sábado que las inundaciones eran ‘la peor catástrofe natural’ en la historia reciente del país» y «Este es el mayor despliegue militar de España en tiempos de paz» son algunas de las menciones atribuidas al jefe del Ejecutivo Nacional que invitan a pensar que estuvo en primera línea organizando la ayuda a los municipios arrasados por las riadas.

Además en el texto se explican las labores de limpieza y de desescombro sin aclarar que durante varios días han sido realizadas únicamente por voluntarios y no por fuerzas del Estado. Incluso se cita al Ejecutivo como fuente para detallar los avances en la reconstrucción de las zonas devastadas. «Según el Gobierno español, ya se han retirado más de 2.000 vehículos de la zona, junto con toneladas de barro y escombros», publican.