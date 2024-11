Luis Báguena, un joven voluntario en Paiporta (Valenica) que conversó el pasado domingo con el Rey Felipe VI, el día en que los monarcas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe del Gobierno autonómico, Carlos Mazón, fueron increpados en su visita a los afectados por la DANA, ha negado que la protesta estuviera planeada: «Nada estaba orquestado u organizado».

«El Rey se ha acercado a hablar directamente con nosotros porque justamente en ese momento estábamos al lado», ha comunicado a través de un mensaje en su perfil de la red social X, antes Twitter. «Yo, personalmente, le he recriminado o reprochado que no entiendo como no está vigente el estado de alarma conforme está la situación actual», ha abundado.

«Soy valenciano de toda la vida», ha subrayado. «La cantidad de mentiras que he leído diciendo que, ni soy de Valencia, que la gente ha ido a reventar el acto o que la conversación estaba orquestada, es cuanto menos sorprendente», ha añadido, para puntualizar que «jamás» se imaginaba «que siquiera iba a ver al Rey».

Todo ello a pesar de las declaraciones del Gobierno que atribuían estos ataques a la extrema derecha. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha culpado de esos actos a «la actividad organizada de algunas personas pertenecientes a grupúsculos y organizaciones políticas de extrema derecha». Por su parte, Sánchez dijo este domingo que los vecinos de Paiporta que protestaron este domingo son «algunos violentos absolutamente marginales». Este lunes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha atribuido esos actos a una «minoría violenta», aunque no ha explicitado que se traten de grupos de ultraderecha.

«Seis horas de coche»

El joven ha asegurado que tuvo que viajar el viernes desde Madrid para ayudar: «Me comí 6 horas de coche por la impotencia de no estar en mi ciudad ayudando a mis vecinos». «Tal cual llegué, cogí mi coche y me cargué de productos para entregar en La Torre», ha asegurado, para posteriormente acudir a Benetusser, donde estuvo «limpiando un local del colega de un amigo».

«Ha llegado un punto que nos hemos frustrado porque no podíamos hacer nada más», ha narrado en su mensaje. Ha explicado que «sin la maquinaria imprescindible», no se podía trabajar: «Había tal cantidad restos por recoger» que consideraron que iban «a perder la mañana en vano».

En ese momento, decidió volver donde estaba aparcado su coche. Pero en el camino escuchó gritos. «Nos hemos acercado lo más rápido posible a ver qué estaba ocurriendo», ha rememorado, para añadir: «Cuando hemos llegado, ya se habían llevado a Pedro Sánchez».

Por otra parte, Báguena ha narrado este lunes en Telecinco que se encontraron «al Rey, que le estaban tirando fango». «Él sí que quería hablar con nosotros», ha señalado en alusión a Felipe VI. En esos momentos ha confesado que no llegaba «a escuchar todo lo que dicen». Aun así, interrogó al Rey: «Le pregunté que qué hacía falta para que activasen el estado de alarma». Sin embargo, ha lamentado que no le dieron ninguna respuesta.

Y ha concluido que «la gente lo ha perdido todo, no les queda nada». Báguena ha expresado que le sabía «mal» dar su testimonio: «Porque no soy vecino». Aun así, el joven ha constatado como voluntario que lo que sí hay «es una crispación». «Nos han dejado solos, hay tres militares que hacen lo que pueden, falta mucha gente para ayudar, nos llegaba el fango por las rodillas», ha sentenciado. «Por mucho que yo quiera no puedo hacer nada, lo que hace una máquina pesada, hace falta 100 personas», ha subrayado. Y ha trasladado que lo que pueden hacer es «ayudar a sacar cosas y limpiar bajos». «Da la sensación que no llegaba la ayuda», ha insistido.