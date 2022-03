El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha tratado de tranquilizar al mundo después del ataque del ejército ruso a la central nuclear de Zaporiyia, la mayor central nuclear más grande de Europa y la tercera más grande del mundo. «Es importante decir que todos los sistemas de seguridad de los seis reactores en la central no se han visto afectados en absoluto. No ha habido una liberación de material radiactivo», ha afirmado este viernes en una rueda de prensa el director de este organismo, Rafael Grossi.

Grossi también ha asegurado que los sistemas de supervisión de Zaporiyia «están funcionando en su totalidad». Las tropas enviadas por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se han hecho con el control de esta central nuclear. Por ello, el director general de la OIEA ha resaltado que «la situación sigue siendo extremadamente tensa y desafiante a causa de las circunstancia» y ha indicado también que «de todas las unidades, sólo hay una que opera al 60 por ciento de sus capacidades».

El incendio que se produjo por el impacto de un proyectil ruso fue extinguido por los bomberos ucranianos. Grossi ha asegurado que el impacto se produjo en un lugar que «no es parte del reactor». «Es una construcción adyacente a los reactores. Esto provocó un incendio localizado que fue extinguido por los bomberos», ha apostillado.

Según datos de la OIEA hubo dos heridos por el ataque de las tropas rusas al central nuclear y que eran parte del «personal de seguridad». «El control efectivo de la central está en manos de fuerzas militares rusas», ha destacado Grossi.

La Inspección Nacional de Regulación Nuclear de Ucrania informó en un comunicado que sólo uno de los seis reactores se encuentra activo, dado que los otros cinco están fuera de servicio o en cierre de seguridad para evitar cualquier riesgo de fuga.

Reunión en Chernóbil

Por otro lado, el director de la OIEA ha propuesto una reunión en la central de Chernóbil con representantes de Ucrania y Rusia para abordar un marco de garantías de seguridad sobre las instalaciones nucleares ucranianas ante la ofensiva militar rusa. «Dadas las muy complicadas circunstancias sobre el terreno, la logística y la presencia en este lugar no será fácil. Pero no será imposible», ha señalado Rafael Grossi.

Grossi considera que «es momento para la acción» y ha confirmado que Ucrania «ha enviado una petición de asistencia inmediata» ante el impacto de la ofensiva sobre las centrales nucleares del país. «Si vamos a dar ayuda, tenemos que estar alllí, y el primero en estar allí debe ser el director general del OIEA», ha expuesto.

«Esta iniciativa no tiene nada que ver con los aspectos políticos de la crisis, no soy el secretario general de la ONU ni un mediador nombrado para ello. De lo que hablamos es un marco bajo la égida del OIEA en el que Ucrania y las fuerzas presentes allí en el contexto de esta operación militar rusa puedan acordar algo para no comprometer los principios de seguridad en estas instalaciones», ha añadido.

Rafael Grossi ha trasladado a las autoridades ucranianas y rusas la necesidad de actuar para que los pilares de seguridad en instalaciones nucleares «nunca se vean comprometidos» y ha abogado por «acordar un marco y un compromiso para no comprometer estos principios que todos suscribimos».