El departamento de Bomberos de Nueva York ha informado de que se ha producido un tiroteo en una estación de metro de Brooklyn. Hay, al menos, 16 heridos y se habrían encontrado «varios dispositivos sin detonar». De los heridos, al menos diez han sido alcanzados por disparos y dos se encuentran en estado grave.

Las imágenes grabadas por los propios testigos muestran que el tiroteo de Nueva York se produjo dentro del propio vagón del metro. Los heridos salen como pueden y algunos se desploman al suelo. Otros huyen despavoridos tratando de llegar a un lugar seguro.

Según han informado las autoridades, los bomberos recibieron una llamada de aviso por un escape de humo en la estación de metro de la calle 36, donde las líneas D, N y R pasan por el vecindario de Sunset Park, aproximadamente a las 8:30 a.m., hora local este martes, y al llegar se encontraron varias personas con heridas de bala.

La Policía de Nueva York está buscando tras un informe preliminar a un hombre vestido con un chaleco de trabajador del metro y una máscara antigás que huyó del lugar nada más producirse los hechos por las propias vías del tren. De momento se investigan los hechos y el servicio de trenes está parado.

Los agentes que trabajan sobre el terreno no están seguros de qué dispositivo se detonó inicialmente, pero los primeros informes dicen que pudo haber sido una bomba de humo.

La gobernadora del estado, Kathy Hochul, ha escrito en Twitter que ha recibido un informe de la situación en Brooklyn y que los equipos de emergencia están en el área.

I have been briefed on this developing situation in Brooklyn. First responders are on the scene and we will work with @MTA & @NYPDnews to provide updates as the investigation continues. https://t.co/dM2hKnhoql

