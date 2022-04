Todo sucedió en cuestión de segundos. Hora punta en Nueva York, en torno a las 8.30 de la mañana, hora local (seis horas más en España). Cientos de padres llevando a sus hijos al colegio. Un hombre de raza negra de 1,65 metros de altura y unos 80 kilos de peso, sube al metro en la estación de la calle 36 de Brooklyn a la altura del barrio de Sunset Park. Porta una máscara de gas y un chaleco naranja de los que usan en la construcción.

Según testigos, arroja una granada de humo y comienza a disparar. No hay escapatoria porque el tren ya ha arrancado. Caos, pánico y desesperación. Los que todavía se mantienen en pie salen a duras penas del vagón, como se puede ver en estas imágenes. El sospechoso huye en medio de tanta confusión mientras la Policía llega a la escena del ataque.

La policía de Nueva York dijo estar inspeccionando «todas las estaciones y trenes» por el tiroteo ocurrido en el metro esta mañana, mientras busca al responsable y los testigos ofrecen información a medios locales sobre el caótico momento del ataque.

En un mensaje en la red social Twitter, la división de Tránsito de la Policía desmintió que hubiera trenes paralizados en túneles y dijo que está haciendo inspecciones como parte de la investigación sobre el «incidente» ocurrido en la estación de la calle 36 en Brooklyn.

Watch as NYPD Executives and City and State Officials provide an update on the shooting incident in Brooklyn. https://t.co/xGGlDJ6UQI

— NYPD NEWS (@NYPDnews) April 12, 2022