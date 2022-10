Margarita Robles advierte de la «amenaza real» de un ataque nuclear por parte de Rusia

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha avisado de la «amenaza real» de un ataque nuclear por parte de Rusia y ha recordado que el presidente del país, Vladimir Putin, «es capaz de cualquier atrocidad».

«A fecha de hoy no podemos decir que, desde el punto de vista de inteligencia, haya señales de que esa agresión nuclear pueda producirse. Pero es algo que está sobre la mesa» y «no se puede descartar en ningún momento», ha puntualizado la titular de Defensa al respecto.

Asimismo, ha añadido que es mejor no plantearse una respuesta de la OTAN ante un ataque de este tipo porque en esa situación «nadie puede ganar». «Sería terrible para la humanidad y, por tanto, hay que confiar en que ese escenario no se produzca. Putin debe entender que las agresiones y las vulneraciones de los derechos no salen gratis», ha subrayado.

Frente a estas amenazas de Putin, Margarita Robles ha llamado a no quedarse «en las palabras» y cumplir con la inversión en seguridad y defensa, si bien ha incidido en que ella no «hablaría de rearme» ante la amenazas. Así, en una entrevista en el diario La Razón ha defendido el aumento del gasto en defensa en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023.

Sobre las diferencias de los socios de Gobierno respecto a este incremento, ha dicho que «la política de Defensa es un tema de Estado» por lo que «no hay sitio para batallas en las que unos ganan y otros pierden».

«El compromiso del presidente del Gobierno de que en el año 2029 llegaremos al 2 por ciento del PIB en materia de inversiones en Defensa se va a cumplir. Estos Presupuestos tienen un carácter social, pero también cumplen con la necesaria modernización de las políticas de Defensa. E invertir en Defensa es invertir en paz, libertad, seguridad y valores democráticos», ha sentenciado.