Los magnates tecnológicos se rinden ante Trump en una cena en la Casa Blanca: «Su liderazgo es increíble»

Los magnates tecnológicos se han rendido ante Donald Trump. El presidente estadounidense y Melania Trump recibieron a los CEO de las grandes empresas tecnológicas en una cena en la Casa Blanca en la que agradecieron su «liderazgo» y apoyo. Un encuentro que, además, estuvo marcado por la ausencia de Elon Musk.

Entre los invitados estuvieron el CEO de meta, Mark Zuckerberg; el cofundador de Microsoft, Bill Gates; el CEO de Apple, Tim Cook; el cofundador de Google, Sergey Brin; y el CEO de OpenAI, Sam Altman, así como otros referentes de la industria.

Según declaraciones de los allí presentes, Zuckerberg fue el primero en tomar la palabra destacando que «todas las empresas presentes están realizando inversiones importantes» para «construir centros de datos e infraestructura para impulsar la próxima ola de innovación».

Tras varios halagos entre los presentes y el mandatario, Gates tomó la palabra, agradeciendo «el increíble liderazgo» de Trump y destacó la importancia de esta reunión, con personas que «están cambiando el mundo dentro de su ámbito».

Sergey Brin quiso agradecer el apoyo del Gobierno estadounidense al desarrollo de la Inteligencia Artificial: «Creo que estamos en un punto de inflexión increíble en la IA y agradecemos que su administración esté apoyando a nuestras empresas en lugar de enfrentarse a ellas».

Por su parte, Sundar Pichai, director ejecutivo de Google, manifestó: «Agradezco que su administración haya mantenido un diálogo constructivo y hayamos logrado una resolución. Coincido con lo que dijo Sergey. El movimiento de la IA es uno de los más transformadores que hemos visto en nuestras vidas y asegurarse de que EEUU esté a la vanguardia es un gran comienzo. Gracias por su liderazgo».

Sam Altman le agradeció que fuera un «presidente tan pro-empresarial y pro-innovación». «La inversión que está haciendo, su capacidad para recuperar el poder de la industria… Esto no hubiera sido posible sin su liderazgo», manifestó.

La ausencia más notable fue la de Elon Musk, quien fuera hombre de confianza del mandatario estadounidense. Fue invitado pero, según informó a través de redes sociales, no podía asistir y envió alguien en su representación.